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11-12 अगस्त को मंडलों में तिरंगा यात्रा, 13 को जिला स्तरीय आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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स्वतंत्रता दिवस से पहले भाजपा ने 'हर घर तिरंगा' अभियान की तैयारियां तेज कर दी हैं। 11 और 12 अगस्त को तिरंगा यात्राएं और रैलियां होंगी। 13 को जिला स्तरीय तिरंगा यात्रा आयोजित होगी, और 14 को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर कार्यक्रम होंगे। संगोष्ठी और मौन जुलूस का आयोजन किया जाएगा।

11-12 अगस्त को मंडलों में तिरंगा यात्रा, 13 को जिला स्तरीय आयोजन

प्रयागराज। स्वतंत्रता दिवस से पहले भाजपा ने तिरंगा यात्रा और 'हर घर तिरंगा' अभियान की तैयारियां तेज कर दी हैं। गंगापार जिला कार्यालय में आयोजित बैठक में प्रदेश मंत्री राकेश बिंद ने बताया कि 11 और 12 अगस्त को मंडल स्तर पर तिरंगा यात्राएं तथा विभिन्न मोर्चों की ओर से रैलियां निकाली जाएंगी। 13 अगस्त को प्रतापपुर तिराहे से जिला स्तरीय तिरंगा यात्रा निकलेगी। 14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' पर संगोष्ठी, मौन जुलूस और मोमबत्ती यात्रा का आयोजन होगा। वहीं, महानगर इकाई की कार्यशाला में 13 से 15 अगस्त तक 'हर घर तिरंगा' अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया गया।

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बैठक में संगठन पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने अभियान की रूपरेखा पर चर्चा की।

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