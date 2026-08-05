11-12 अगस्त को मंडलों में तिरंगा यात्रा, 13 को जिला स्तरीय आयोजन
स्वतंत्रता दिवस से पहले भाजपा ने 'हर घर तिरंगा' अभियान की तैयारियां तेज कर दी हैं। 11 और 12 अगस्त को तिरंगा यात्राएं और रैलियां होंगी। 13 को जिला स्तरीय तिरंगा यात्रा आयोजित होगी, और 14 को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर कार्यक्रम होंगे। संगोष्ठी और मौन जुलूस का आयोजन किया जाएगा।
प्रयागराज। स्वतंत्रता दिवस से पहले भाजपा ने तिरंगा यात्रा और 'हर घर तिरंगा' अभियान की तैयारियां तेज कर दी हैं। गंगापार जिला कार्यालय में आयोजित बैठक में प्रदेश मंत्री राकेश बिंद ने बताया कि 11 और 12 अगस्त को मंडल स्तर पर तिरंगा यात्राएं तथा विभिन्न मोर्चों की ओर से रैलियां निकाली जाएंगी। 13 अगस्त को प्रतापपुर तिराहे से जिला स्तरीय तिरंगा यात्रा निकलेगी। 14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' पर संगोष्ठी, मौन जुलूस और मोमबत्ती यात्रा का आयोजन होगा। वहीं, महानगर इकाई की कार्यशाला में 13 से 15 अगस्त तक 'हर घर तिरंगा' अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया गया।
बैठक में संगठन पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने अभियान की रूपरेखा पर चर्चा की।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें