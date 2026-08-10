कैला देवी धाम से भाजपा ने निकाली तिरंगा यात्रा

कैला देवी मंडल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से रविवार को कैला देवी धाम से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उत्साह के साथ भाग लिया। हाथों में तिरंगा लेकर कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति का संदेश दिया और भारत माता के जयकारे लगाए। तिरंगा यात्रा कैला देवी धाम से प्रारंभ होकर निर्धारित मार्गों से होते हुए आगे बढ़ी। यात्रा के दौरान पूरे मार्ग पर देशभक्ति का माहौल नजर आया। कार्यकर्ताओं ने लोगों से राष्ट्र की एकता, अखंडता और देश के प्रति समर्पण की भावना को मजबूत करने का आह्वान किया।यात्रा में मुख्य रूप से महंत ऋषि राज गिरी, भाजपा जिलाध्यक्ष चौधरी हरेंद्र सिंह, हृदेश यादव, अंजू चौधरी, सत्य प्रकाश यादव, हरपाल सिंह यादव,नीरज कुमार जुगलकिशोर के साथ पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।