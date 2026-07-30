भाजपा ने मन्दिरों में संत महात्माओं का किया सम्मान
लखीमपुर, संवाददाता। संत रविदास की 650वीं जयंती पर भाजपा द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत गुरु पूर्णिमा पर भाजपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं
संत रविदास की 650वीं जयंती पर भाजपा द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत गुरु पूर्णिमा पर भाजपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने मन्दिरों में जाकर संत महात्माओं का सम्मान किया। भूइफोरवानाथ मंदिर पर पहुंचकर शिव मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर व हनुमान मंदिर के पुजारी को पटका पहनाकर, माल्यार्पण कर फल और दक्षिणा देकर सम्मानित किया। इस मौके पर कार्यक्रम के जिला संयोजक अनुराग मिश्रा, सहसंयोजक संजय मिश्रा, जितेंद्र साहनी, भाजपा जिला प्रवक्ता रमेश चन्द्र मिश्रा, नगर अध्यक्ष देव दत्त चड्डा, सत्येंद्र गुप्ता, रामकृष्ण गांधी मौजूद रहे।
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