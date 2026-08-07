हर घर तिरंगा लहराएगी भाजपा, बनी रणनीति
भारतीय जनता पार्टी नगर इकाई पलिया ने हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत नगर पालिका परिषद सभागार में कार्यशाला आयोजित की। मुख्य अतिथि विनोद लोधी ने बताया कि यह अभियान राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करने का महाअभियान है। लक्ष्मी देवी गुप्ता ने नागरिकों से तिरंगा फहराने की अपील की।
पलियाकलां। भारतीय जनता पार्टी नगर इकाई पलिया ने हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत नगर पालिका परिषद सभागार में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया।
कार्यशाला का उद्देश्य
कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भाजपा जिला उपाध्यक्ष विनोद लोधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हर घर तिरंगा अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के दिलों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और अधिक मजबूत करने का महाअभियान है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे पूरी ऊर्जा के साथ इस अभियान को क्षेत्र के हर एक घर तक पहुंचाएं।
नागरिकों से अपील
विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद नगर पालिका परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी देवी गुप्ता ने क्षेत्र के सभी नागरिकों से अपील की कि वे अपने-अपने घरों पर गौरव और सम्मान के साथ तिरंगा फहराकर इस राष्ट्रीय उत्सव का हिस्सा बनें। वहीं नगर प्रभारी शशिकांत चतुर्वेदी और नगर अध्यक्ष उदयवीर सिंह ने अभियान की रूपरेखा पर विस्तार से प्रकाश डाला।
कार्यशाला का संचालन
कार्यशाला की अध्यक्षता भाजपा नगर अध्यक्ष उदयवीर सिंह ने की, जबकि कार्यक्रम का सफल संचालन नगर महामंत्री विजय गुप्ता किया। इस महत्वपूर्ण बैठक में पूर्व नगर अध्यक्ष श्याम आनंद, इंद्रजीत गिल, नगर महामंत्री एवं अभियान संयोजक वरुण मिश्रा, सह संयोजक आशुतोष शुक्ला, प्रेम गुप्ता, सभासद संगीता सक्सेना, सावित्री देवी, मनोज गुप्ता, सतीश कनौजिया, कोषाध्यक्ष देवेंद्र अरोड़ा सहित पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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