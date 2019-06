बीजेपी मुख्यालय में बम होने की फर्जी सूचना, मैसूर से आया था कॉल

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के दिल्ली हेडक्वॉर्टर में शनिवार सुबह अज्ञात शख्स ने बम होने की सूचना दी। दिल्ली पुलिस को एक शख्स ने बीजेपी हेडक्वॉर्टर में फोन करके बम होने का फर्जी दावा किया। जिसके बाद हड़कंप मच गया। हालांकि, पुलिस ने बाद में इसे फर्जी पाया।

Delhi Police, DCP Central: BJP headquarters control room received a hoax bomb call today. Delhi Police is conducting an investigation. The caller has been traced to Mysore in Karnataka. pic.twitter.com/aLeTpoPJKt