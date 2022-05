चुनावी परीक्षा से पहले योजनाओं की समीक्षा, जयपुर में भाजपा की मीटिंग में क्या होगा

राजस्थान में चुनाव से पहले तैयारियों को लेकर भाजपा जयपुर में एक बड़ी बैठक करने वाली है। इस बैठक को प्रधानमंत्री मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे।

इस खबर को सुनें