पेगासस जासूसी से तीन कृषि कानूनों तक... विवादों से अछूती नहीं भाजपा, 8 मौके जब घिरी सरकार

भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार को केंद्र में 8 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान सरकार जहां अनुच्छेद 370 को खत्म करने, ट्रिपल तलाक जैसे बड़े फैसलों को लेकर चर्चा में रही। वहीं, राफेल, पेगासस जासूसी जैसे कुछ मुद्दों को लेकर आम जनता से लेकर विपक्ष के निशाने पर आई। फिलहाल, ऐसे में जब भाजपा 30 मई से 14 जून तक बड़े स्तर पर जश्न की तैयारी कर रही है, एक नजर डालते हैं उन 8 विवादों पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार मुश्किल में नजर आई।

संबंधित खबरें

ईवीएम हैक: विपक्ष की जुबान पर आई भाजपा की कहानी

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानि EVM को हैक के आरोप लगाने वालों की फेहरिस्त लंबी है। इतिहास में झांके तो साल 2009 में ही भारतीय जनता पार्टी के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने यह कहते हुए बैलेट पेपर्स को दोबारा लाने की मांग की थी कि EVM में खराबी की पूरी संभावना है। हालांकि, भारतीय चुनाव आयोग ने मशीन को हैक होने के दावों से इनकार किया था। इस साल विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ही मतगणना से पहले ईवीएम हैक होने की बात कही थी।

साल 2014 में आम चुनाव में जब भाजपा ने बहुमत के साथ आम चुनाव जीता, तो ईवीएम हैक के मुद्दे ने जोर पकड़ा था। इसके बाद से ही विपक्ष कई विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा पर EVM से छेड़छाड़ के आरोप लगा रहा है। साल 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जब भाजपा जीती तो विपक्ष ने फिर मशीन हैक के दावे किए। उस दौरान आरोप लगाने वालों में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती का नाम शुरुआती नेताओं में था। 40 साल पहले 1982 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान परूर क्षेत्र में EVM का इस्तेमाल पहली बार एक इलाके में हुआ।

पेगासस जासूसी: संसद में गरजा विपक्ष सुप्रीम कोर्ट ने संभाली कमान

18 जुलाई 2021 को खुलासा हुआ कि इजरालयी कंपनी NSO समूह के पेगासस स्पाइवेयर ने भारत में 300 मोबाइल फोन नंबर को निशाना बनाया था। एक अन्य रिपोर्ट में कहा कि डेटाबेस में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, वकीलों, पत्रकारों, राजनेताओं समेत कई लोगों के नंबर शामिल थे। 19 जुलाई को केंद्र ने पेगासस के जरिए निगरानी के आरोपों का खंडन किया था।

20 जुलाई को मानसून सत्र के दौारन संसदीय समिति की तरफ से मामले की जांच की मांग की। वहीं, कई सियासी दलों ने पेगासास जासूसी मुद्दे पर जमकर हंगामा किया था, जिससे सदन की कार्यवाही कई बार अटकी। इसके बाद 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई, जिसमें SIT जांच की मांग की गई। 27 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने पेगासस के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए समिति गठित की थी।

सीमा विवाद: सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर चीन से विवाद तक

18 सितंबर 2016 को पाकिस्तान के आतंकियों ने उरी में सेना के बेस पर हमला कर 19 जवानों को शहीद कर दिया था। इसके जवाब में 28 सितंबर को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी।

सेना की इस कार्रवाई पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर 'खून की दलाली' के आरोप लगाए। वहीं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सबूत की मांग कर दी थी। इनके अलावा कांग्रेस नेता संजय निरुपम समेत कई नेताओं ने वास्तविकता पर सवाल उठाए थे।

वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। ताजा विवाद जून 2020 में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद शुरू हुआ था। उस दौरान 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। कहा जा रहा था कि साल 1975 के बाद यह दोनों देशों के बीच सबसे हिंसक आमना-सामना था। दोनों देशों के आरोपों के बीच भारत में विपक्ष ने भी सरकार पर आरोप लगाए थे।

विपक्षी दल लगातार भारतीय क्षेत्र में चीनी दखल की बात पर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने सदन में इस मुद्दे पर बहस की भी मांग की थी। राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार इस बात को नहीं जानती कि चीन से कैसे निपटा जाए। उन्होंने कहा था, 'चीन की हरकतों को अभी नजरअंदाज करना भविष्य में बड़ी मुश्किलें खड़ी करेगा।'

कृषि कानून: सड़क से संसद तक चला संग्राम

5 जून 2020 को सरकार ने तीन कृषि कानून जारी किए। महज 2 महीनों के बाद ही देश में इन कानूनों को लेकर उथल-पुथल का दौर शुरू हो गया था। 25 सितंबर 2020 को एक ओर जहां किसान ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति (AIKSCC) के आह्वान पर विरोध में उतर आए। वहीं, अगले ही दिन यानि 26 सितंबर को NDA से शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने रास्ते अलग कर लिए थे।

इस आंदोलन को खत्म करने के लिए किसानों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हुई। किसानों के समर्थन के लिए कई विपक्षी दल आगे आए थे। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इन कानूनों पर रोक लगा दी थी। आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली आयोजित हुई, जिसमें जमकर हंगामा हुआ था। आखिरकार 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया था।

लखीमपुर खीरी: जब यूपी चुनाव से पहले बढ़ी भाजपा की चिंताएं

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बीते साल 3 अक्टूबर को किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी। उस दौरान कुल 8 लोगों की मौत हो गई थी। किसान तिकुनिया-बनबीरपुर रोड पर प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों ने दावा किया था कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष ने प्रदर्शनकारियों को वाहन से रौंद दिया था। उस दौरान विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। सपा के अखिलेश यादव और कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा उस दौरान खासे सक्रिय नजर आए।

शुरुआत में भाजपा नेता मिश्रा ने सभी आरोपों से इनकार किया और दावा किया 'हिंसा के वक्त मेरा बेटा वहां मौजूद नहीं था।' लंबे समय बाद गिरफ्तार हुए आशीष को पहले इलाहबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उस दौरान शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया था और मिश्रा को सरेंडर करने के आदेश दिए थे। फिलहाल, आशीष जेल में है।

हिंसा के दौरान मारे गए किसानों की पहचान नक्षत्र सिंह, दलजीत सिंह, लवप्रीत सिंह, गुरवेंद्र सिंह के रूप में हुई थी। वहीं, अन्य 8 मृतकों में भाजपा के खेमे को लोग शामिल हैं। जबकि, मामले को कवर कर रहे रतन कश्यप नाम के एक पत्रकार ने भी दम तोड़ दिया था।

CAA विरोधी आंदोलन: आग की लपटों में घिर गई थी दिल्ली

साल 2019 में सरकार के नागरिकता (संशोधन) कानून का जमकर विरोध हुआ। कहा जा रहा है कि इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम प्रवासिों के लिए भारत की नागरिकता की प्रक्रिया आसान करने की बात कही थी। लेकिन इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय को शामिल करना और मुसलमानों को अलग रखने के चलते विवाद खड़ा हो गया था। उस दौरान दिल्ली के शाहीन बाग में महीनों लंबा प्रदर्शन चला था।

कानून के खिलाफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली और यूनिवर्सिटी समेत कई शैक्षणिक संस्थानों और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। विपक्ष ने भी दावा किया था कि यह कानून संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ था और धर्म के आधार पर भेदभाव करता था। 23 फरवरी को 2020 को CAA समर्थकों और विरोधियों के बीच पूर्वोत्तर दिल्ली में विवाद हुआ, जिससे दंगा भड़क गया था। इस हिंसा ने सांप्रदायिक रूप लिया, जिसमें अगले 10 दिनों में ही 53 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। राजधानी में कई घर, दुकानें आग के हवाले कर दी गई थी।

राफेल: NDA और UPA के पैमाने पर डील की तुलना

सितंबर 2016 में भारत ने फ्रांस सरकार के साथ 36 नए राफेल विमानों के लिए 7.87 बिलियन यूरो का करार किया था। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस अनुबंध के तहत भारत को मीटियोर और स्कैल्प मिसाइल जैसे हथियार, 5 साल का सपोर्ट पैकेज शामिल है। फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने राफेल का निर्माण किया है। आरोप लगे थे कि सरकार हर विमान को 1670 करोड़ रुपये से ज्यादा में खऱीद रही है। जबकि, UPA सरकार में यह डील मीडियम मल्टी-रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स (MMRCA) पर चर्चा के दौरान 526 करोड़ रुपये में हुई थी।

नवंबर 2017 में कांग्रेस ने राफेल लड़ाकू विमान की डील में 'बड़े घोटाले' का आरोप लगाया था। पार्टी ने कहा था कि अनुबंध ने खरीदी प्रक्रिया का उल्लंघन किया है। कांग्रेस ने सरकार पर डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट की कीमत पर 'क्रोनी पूंजीपति दोस्तों' को मदद पहुंचाने के आरोप लगाए थे। कांग्रेस का कहना था कि फ्रांस के साथ की गई डील में तकनीक ट्रांसफर की बात नहीं थी और इससे राजकोष को 'अपूरणीय' नुकसान हुआ था।

कोविड से मौत के आंकड़े: WHO ने भी खड़े कर दिए थे सवाल

कोरोनावायरस महामारी के चलते हुई मौतों के आंकड़ों ने देश में कई बार विवाद खड़ा हुआ। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने एक रिपोर्ट में दावा किया कि भारत में सरकारी आंकड़ों की तुलना में करीब 10 गुना ज्यादा मौतें हुई हैं। WHO ने भारत में 47 लाख से ज्यादा लोगों के मारे जाने की बात कही थी। वहीं, इससे पहले अंग्रेजी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी भारत में कोविड से मौत और संक्रमितों की संख्या ज्यादा होने का दावा किया था।

एक ओर जहां WHO की गणना के तरीकों पर सवाल उठाए थे। वहीं NYT की 2021 में आई रिपोर्ट को निराधार बताया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था, 'यह पूरी तरह निराधार है और पूरी तरह झूठी है और कोई सबूत इसका समर्थन नहीं करता है।' सरकारी आंकड़ों को अनुसार, भारत में अब तक कोरोना संक्रमण के 4 करोड़ 31 लाख 42 हजार 192 मरीज मिल चुके हैं। वहीं, 5 लाख 24 हजार 507 मरीज जान गंवा चुके हैं।