त्रिपुरा में भाजपा को बड़ा झटका, दो विधायकों ने छोड़ी पार्टी; कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल

भाजपा को त्रिपुरा में बड़ा झटका लगा है। पार्टी के दो विधायकों सुदीप रॉय बर्मन और आशीष कुमार साहा ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने पार्टी भी छोड़ दी है। दोनों ही नेता इस्तीफा देने के बाद दिल्ली जा रहे हैं। इन दोनों ही नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। दिल्ली में आकर दोनों नेता कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। कहा जा रहा है कि दोनों 10 फरवरी को कांग्रेस में शामिल होंगे। आशीष कुमार साहा ने भाजपा से पहले ही इस्तीफा दे दिया था, लेकिन आज उन्होंने विधायकी भी छोड़ दी।

पिछले सप्ताह ही सुदीप रॉय बर्मन ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि राज्य में लोकतंत्र नहीं रहा गया है। लोग घुटन में जी रहे हैं। बर्मन ने कहा था, 'राज्य में लोकतंत्र खत्म हो गया है। लोकतंत्र नाम की ऑक्सीजन को छीन लिया गया है और लोग ऐसे माहौल में घुटन महसूस कर रहे हैं।' तब भाजपा ने कहा था कि उसकी बर्मन पर नजर है और जल्दी ही उचित ऐक्शन उन पर लिया जाएगा।

2017 में तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर सुदीप रॉय बर्मन भाजपा में शामिल हुए थे। उन्हें जून 2019 में हेल्थ मिनिस्टर के पद से हटा दिया गया था। उन्हें पद से हटाए जाने से कुछ वक्त पहले बिप्लब कुमार देब ने कहा था कि भाजपा के अंदर ही पल-बढ़ रहे पार्टी के दुश्मनों पर कड़ा ऐक्शन लिया जाएगा।

BJP MLA Sudip Roy Barman and his close associate Asish Kumar Saha tender their resignations from Tripura Legislative Assembly. They also resigned from the primary membership of the BJP. pic.twitter.com/3zNeqG5yLj