भाजपा की उल्टी गिनती शुरू होने का प्रमाण है उपचुनाव का परिणाम: प्रमोद
मध्य प्रदेश के दतिया और बिहार के बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने इसे भाजपा की सत्ता में गिरावट का संकेत बताया है। उन्होंने कहा कि जनता में भाजपा के प्रति असंतोष बढ़ रहा है और आने वाले समय में भाजपा के लिए चुनौतियाँ बढ़ने वाली हैं।
लालगंज, हिन्दुस्तान संवाद। मध्य प्रदेश के दतिया और बिहार के बांकीपुर के विधानसभा का उपचुनाव परिणाम भाजपा की उल्टी गिनती की शुरु होने का संकेत है। बिहार और मध्य प्रदेश में भाजपा सत्ता रूढ़ दल है। दोनों उपचुनावों में भाजपा सरकार ने अपनी जीत के लिए सत्ता व सरकारी तंत्र को भी पूरी ताकत से लगा रखा था। इसके बावजूद दतिया, बांकीपुर में भाजपा निर्णायक मतों से चुनाव हार गई। यह बातें राज्यसभा सांसद और विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने मंगलवार को जारी अपने बयान में कहीं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में चढ़ावा चंदा चोरी को लेकर भी देश की जनता में भाजपा के प्रति गहरा आक्रोश है।
भाजपा के दोनों गढ़ में पराजय से यह स्पष्ट है कि आने वाले समय में यूपी, पंजाब और उत्तराखंड के राज्यों में भी भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है।
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