भाजपा ने पर्रिकर के बेटे को नहीं दिया टिकट, पूर्व विधायक पर जताया भरोसा

भाजपा ने पणजी में 19 मई को होने वाले उपचुनाव के लिए पूर्व विधायक सिद्धार्थ कुंकोलिएंकर को उम्मीदवार बनाया है। ऐसी अटकलें थीं कि पार्टी इस सीट से गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बड़े बेटे उत्पल को उतार सकती है। लेकिन भाजपा के केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य जगत प्रकाश नड्डा ने रविवार दोपहर बाद सिद्धार्थ की उम्मीदवारी का ऐलान किया।

इसके बाद पर्रिकर के पुत्र उत्पल पर्रिकर ने कहा, ‘मेरे पिता कभी नहीं चाहते थे कि मैं राजनीति में आऊं। लेकिन अब पिता जी नहीं हैं और मैं भी एक स्वतंत्र व्यक्ति हूं। यह भी सत्य है कि जब भी आप व्यवस्था को ठीक करने के लिए राजनीति में शामिल होना चाहते हैं, तो बाधाएं रास्ते में आती ही हैं।

मेरे पिता ने भी बाधाओं का सामना किया था।’ पणजी सीट से पहले मनोहर पर्रिकर विधायक थे, जिनका 17 मार्च को निधन हो गया था। उनके निधन के कारण यह सीट खाली हुई थी जिस पर उपचुनाव कराया जा रहा है।

गोवा में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट से सिद्धार्थ ही विजयी हुए थे। बाद में उन्होंने पर्रिकर के लिए यह सीट छोड़ दी थी। पर्रिकर उस समय रक्षा मंत्री थे और उन्हें गोवा का मुख्यमंत्री बनाया गया था।

Utpal Parrikar, BJP leader & elder son of late Goa CM Manohar Parrikar, on Sidharth Kuncalienker to contest bye-polls from Panaji: From day one I was saying that I'll work for the candidate decided by the party. My name was sent to central leadership because of some workers pic.twitter.com/ZLIUokGpjf