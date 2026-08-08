सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रकोष्ठ को सभी 18 मंडलों में मजबूत करने पर जोर
रुड़की, संवाददाता। भारतीय जनता पार्टी के सेवा निवृत कर्मचारी प्रकोष्ठ की जिला इकाई की बैठक शनिवार को गणेशपुर स्थित जिला सह संयोजक चौधरी बालेश सिंह के
रुड़की, संवाददाता। भाजपा के सेवा निवृत कर्मचारी प्रकोष्ठ की जिला इकाई की बैठक में संगठन के विस्तार और प्रकोष्ठ को बूथ स्तर तक मजबूत करने को लेकर चर्चा की गई। जिला सह संयोजक एवं पूर्व मंडल अध्यक्ष अभिषेक चंद्रा ने कहा कि प्रकोष्ठ में समाज के सभी क्षेत्रों और वर्गों के समर्पित कार्यकर्ताओं को जोड़कर उन्हें संगठन के साथ सक्रिय रूप से कार्य करने के लिए तैयार करना होगा। उन्होंने कहा कि मजबूत संगठन ही पार्टी को प्रत्येक स्तर पर मजबूती प्रदान करता है।
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