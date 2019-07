हरकत में बीजेपी, बल्ले से निगम अफसर की पिटाई करने वाले आकाश को कारण बताओ नोटिस

बीजेपी अनुशासन समिति ने इंदौर के विधायक आकाश विजयवर्गीय को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजय वर्गीय ने पिछले महीने क्रिकेट के बल्ले से नगर निगम कर्मचारी की सरेआम पिटाई की थी। इससे पहले भाजपा की मध्य प्रदेश इकाई की अनुशासन समिति के एक प्रमुख पदाधिकारी ने बुधवार को कहा था कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के विधायक बेटे आकाश विजयर्गीय द्वारा नगर निगम के एक अधिकारी को क्रिकेट के बल्ले से सरेआम पीटने का मामला फिलहाल इस पैनल के सामने सुनवाई के लिये नहीं आया है।

गौरतलब है कि बल्ला कांड की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भाजपा के संसदीय दल की बैठक में पार्टी नेताओं को कड़े शब्दों में नसीहत दी थी। प्रधानमंत्री ने इस बैठक में सख्त लहजे में कहा था कि बेटा किसी का भी हो, पार्टी में मनमानी नहीं चलेगी।

