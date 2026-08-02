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भाजपा ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर मशाल जुलूश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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भाजपा घाटो मंडल ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं तथा छात्रों के आंदोलन के समर्थन में शुक्रवार की रात मशाल जुलूश निकाला।

भाजपा ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर मशाल जुलूश

केदला, निज प्रतिनिधि। भाजपा घाटो मंडल ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और छात्रों के आंदोलन के समर्थन में शुक्रवार की रात मशाल जुलूस निकाला। यह मशाल जुलूस केदला एक नंबर प्रोजेक्ट से लेकर तीन नंबर तक निकाला गया। जुलूस का नेतृत्व कर रहे मंडल अध्यक्ष गोविंद रजवार ने कहा कि पार्टी विवादित भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने, पिछले छह वर्षों में हुई भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराने, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से मामलों का निपटारा कर दोषियों पर कार्रवाई करने और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग करती है। हेमंत सरकार जेपीएससी, जेएसएससी-सीजीएल और अन्य भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के मामलों में प्रभावी कार्रवाई के बजाय लीपापोती कर रही है।

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उन्होंने कहा कि इन मामलों की निष्पक्ष जांच केवल सीबीआई से ही संभव है। मौके पर जिला के मंत्री किरण देवी, पूर्व जिला महामंत्री दासो प्रसाद महतो, सुधीर सिंह, रंजीत सिंह, कार्यालय मंत्री प्रेम वर्मा, कृष्णा कुमार, मनोज कुमार महतो, महादेव महतो, पंचम रजवार, भौला कुमार, राजेन्द्र महतो, वरुण कुमार, सुरज कुमार, सचिन कुमार सहित कई अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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