भाजपाइयों ने मशाल जुलूस निकाला
झारखंड में भाजपा पार्टी ने जेपीएससी और जेएसएससी घोटाले को लेकर गांधी चौक पर मशाल जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की मांग की। इस जुलूस की अगुवाई मंडल अध्यक्ष अरविंद साव ने की। कई भाजपाई इस मौके पर शामिल हुए।
राजधनवार, प्रतिनिधि। झाखण्ड में जेपीएससी और जेएसएससी घोटाला को लेकर भाजपाइयों ने शुक्रवार शाम गांधी चौक पर झारखंड सरकार से इस्तीफा की मांग को लेकर मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान दर्जनों लोग हाथ में मशाल लेकर मुख्यमंत्री से इस्तीफा की मांग कर रहे थे। मशाल जुलूस गांधी चौक से शुरू हुआ जो मुख्य मार्ग में भ्रमण किया। मौके पर जुलूस की अगुवाई मंडल अध्यक्ष अरविंद साव ने की। मौके पर तुलसी पासवान, विकास मोदी, कृष्णदेव रजक, विजय अग्रवाल, रूपलाल दास, प्रदीप यादव, रंजन सिंह, राजेन्द्र अग्रवाल आदि शामिल थे।
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