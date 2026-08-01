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भाजपाइयो ने झारखंड सरकार की इस्तीफा की मांग को लेकर मशाल जुलुश निकाला।

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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झारखंड में भाजपा ने जेपीएससी और जेएससी घोटाला के संदर्भ में गांधी चौक पर एक मशाल जुलूस निकाला। जुलूस का नेतृत्व मंडल अध्यक्ष अरविंद साव ने किया। यहां बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की मांग की। जुलूस गांधी चौक से शुरू होकर मुख्य मार्ग पर निकला।

भाजपाइयो ने झारखंड सरकार की इस्तीफा की मांग को लेकर मशाल जुलुश निकाला।

झाखण्ड में जेपीएससी और जेएससी घोटाला को लेकर भाजपाइयो ने गांधी चौक पर झारखंड सरकार की इस्तीफा की मांग को लेकर मशाल जुलुश निकाला। इस दौरान दर्जनो की संख्या में लोगो ने हाथ मे मशाल लेकर मुख्यमंत्री इस्तीफा की मांग कर रहे थे। मशाल जुलुश गांधी चौक से शुरू हुआ जो मुख्य मार्ग में भ्रमण किया । इस मौके पर जुलुश की अगुवाई मंडल अध्यक्ष अरविंद साव ने की । मौके पर तुलसी पासवान, विकास मोदी, कृष्णदेव रजक, विजय अग्रवाल, रूपलाल दास, प्रदीप यादव, रंजन सिंह, राजेन्द्र अग्रवाल आदि शामिल थे।

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