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भर्ती प्रक्रियाओं की निष्पक्ष जांच की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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झारखंड में भाजपा ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और पेपर लीक के मुद्दों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। भाजपा ने सभी विवादित परीक्षाओं की सीबीआई जांच, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन, और मृत अभ्यर्थियों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। मुख्यमंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की भी मांग की गई।

भर्ती प्रक्रियाओं की निष्पक्ष जांच की मांग

घाटशिला। झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल सहित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर भाजपा पूर्वी सिंहभूम जिला इकाई ने शनिवार को राज्यपाल के नाम घाटशिला अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भर्ती प्रक्रियाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। भाजपा ने वर्ष 2019 के बाद आयोजित सभी विवादित भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच, फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन, जेपीएससी से जुड़े दोषियों पर कानूनी कार्रवाई, संबंधित सदस्यों को हटाने तथा उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान मृत अभ्यर्थियों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग उठाई।

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साथ ही मुख्यमंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की भी मांग की गई। प्रदेश एसटी मोर्चा उपाध्यक्ष लखन मार्डी ने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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