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भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता पर भाजपा ने जतायी चिंता

By Akhilesh Singh
हिन्दुस्तान, रांची
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जेपीएससी-जेएसएससी भर्ती मामलों की सीबीआई जांच की मांग, बाबूलाल मरांडी और प्रतुल शाहदेव ने सरकार पर साधा निशाना

भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता पर भाजपा ने जतायी चिंता

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने अलग-अलग बयान और प्रेसवार्ता के माध्यम से भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं पर चिंता जताई। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की कुछ भर्ती परीक्षाओं में व्यापक स्तर पर गड़बड़ियां हुई हैं। उन्होंने दावा किया कि अभ्यर्थियों को राज्य से बाहर ले जाकर प्रश्न याद कराए गए और परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताएं बरती गईं।

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उन्होंने कहा कि इन आरोपों की निष्पक्ष जांच के लिए जेपीएससी और जेएसएससी के अध्यक्ष, सचिव तथा परीक्षा नियंत्रक के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने तथा पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। मरांडी ने यह भी आरोप लगाया कि प्रारंभिक जांच कर रहे अधिकारियों की जांच सही दिशा में थी, लेकिन बाद में जांच टीम बदल दी गई, जिससे जांच प्रभावित हुई। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच से ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।वहीं, भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने प्रेसवार्ता में कहा कि हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं लगातार विवादों और अनियमितताओं के आरोपों से घिरी रही हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार के पिछले साढ़े छह वर्षों के दौरान आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की सीबीआई से जांच कराई जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री से नैतिक आधार पर इस्तीफा देने और आयोग के सभी सदस्यों को हटाकर पारदर्शी तरीके से नई नियुक्तियां करने की भी मांग की। शाहदेव ने पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष एल. ख्यांगते के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि परीक्षा संचालन और परिणाम प्रक्रिया में कई गंभीर अनियमितताएं हुईं। उन्होंने कहा कि संविधान और झारखंड लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया) नियमावली के अनुसार आयोग के मूल कार्य किसी निजी एजेंसी को नहीं सौंपे जा सकते। यदि ऐसा हुआ है तो इसकी गहन जांच आवश्यक है।

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लेखक के बारे में

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शॉट बॉयो: अखिलेश सिंह बीते 19 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में झारखंड स्टेट ब्यूरो में बतौर विशेष संवाददाता केंद्रीय एजेंसियों- ईडी, सीबीआई, एनआईए के साथ-साथ राज्य में अपराध की खबरों को कवर कर रहे हैं। क्राइम एंड इंवेस्टिगेशन जर्नलिज्म में विशेषज्ञता हासिल करने के साथ राजनीतिक गतिविधियों पर भी इनकी पैनी नजर रहती है।

परिचए एवं अनुभव: अखिलेश सिंह झारखंड की पत्रकारिता के चर्चित चेहरों में शुमार किए जाते हैं। टीवी मीडिया से साल 2007 में करियर की शुरुआत करने के बाद 2011 में हिन्दुस्तान में अपराध संवाददाता के तौर पर काम शुरू किया। इस दौरान राज्य के चर्चित राज्यसभा हॉर्स ट्रेडिंग केस, संजीवनी बिल्डकॉन घोटाला, कोल स्कैम जैसे चर्चित केस कवर किए। राजनीतिक घटनाक्रमों को प्रभावित करने वाले रांची के जमीन घोटाले समेत अन्य चर्चित कांडों में एजेंसियों से ब्रेकिंग व एक्सक्लूसिव खबरें लगातार दीं, जो काफी प्रभावी व चर्चित रहीं।

करियर का सफर: अखिलेश सिंह ने 2007 में करियर की शुरुआत झारखंड के एक स्थानीय टीवी चैनल से की। बाद में राष्ट्रीय चैनल सीएनईबी के लिए झारखंड स्टेट को कवर किया। इसके बाद 2010 में आईनेक्स्ट अखबार से प्रिंट मीडिया में कदम रखा। नवंबर 2011 में हिन्दुस्तान में बतौर संवाददाता जुड़े। इसके बाद 14 सालों के सफर में अपराध की खबरों पर बारिक नजर रखते हुए विशेष संवाददाता तक का सफर तय किया।

शैक्षणिक पृष्टभूमि: रांची यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई करने और राजनीतिक विज्ञान में स्नातक होने के कारण अखिलेश सिंह की रुचि राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में भी रही। ऐसे में अपराध की रिपोर्टिंग के साथ-साथ हिन्दुस्तान के लिए राजनीतिक बीट पर भी खबरें करते हैं। अपराध व राजनीति की रिपोर्टिंग का कोलाज इन्हे अनूठा बनाता है।

विजन: अखिलेश की रुचि इंवेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म में है। घपले - घोटालों को उगाजर करने के साथ ही यह सच के प्रति आग्रही हैं। खबरों को बिना लाग-लपेट उन्हें असल स्वरूप में कवर करते हैं, ताकि पाठक तक खबरों के तथ्यों की सटीक जानकारी पहुंचे।

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