बंगाल के हालात पर गवर्नर जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी विधायक

पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी के नेता आज प्रदेश के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे। बंगाल में पार्टी के विधायकों का प्रतिनिधिमंडल नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में गवर्नर से मुलाकात करेगा। अपनी इस मुलाकात की जानकारी शुभेंदु अधिकारी ने ट्विटर पर दी है। अधिकारी ने लिखा, 'बीजेपी विधायकों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल गवर्नर जगदीप धनखड़ से मुलाकात करने वाला है। इस मीटिंग में बंगाल में हो रहीं अप्रिय घटनाओं को लेकर चर्चा की जाएगी।' इसी बीच बंगाल चुनाव में उत्पीड़न की शिकार महिलाओं ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और एसआईटी जांच की मांग की है।

बीजेपी विधायक आज शाम 4 बजे राजभवन पहुंचकर गवर्नर जगदीप धनखड़ से मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग के बारे में खुद गवर्नर ने भी जानकारी दी है। धनखड़ ने लिखा, 'शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में विपक्षी दल के विधायक आज राजभवन में मुलाकात करेंगे। ममता बनर्जी सरकार में राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर इस दौरान चर्चा होगी।' इस महीने यह दूसरा मौका है, जब शुभेंदु अधिकारी गवर्नर से मुलाकात करेंगे। इससे पहले बीते सप्ताह शुभेंदु अधिकारी ने दिल्ली जाकर पीएम नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह से भी मुलाकात की थी।

