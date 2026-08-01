भाजपा ने राहुल गांधी व पप्पू यादव के खिलाफ पुलिस को दी शिकायत
-संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान हिंदुओं की भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया-शिकायत में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। भाजपा दिल्ली प्रदेश की ओर से...
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। भाजपा दिल्ली प्रदेश की ओर से प्रतिनिधिमंडल ने पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद समेत अन्य व्यक्तियों के खिलाफ नई दिल्ली जिले के पुलिस उपायुक्त को शिकायत सौंपी है। उसमें इन पर हिंदू समुदाय की भावनाओं को आहत करने के साथ पुजारियों व श्रद्धालुओं की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।
शिकायत की जानकारी
सांसद बांसुरी स्वराज के नेतृत्व में विधायक अनिल शर्मा, करनैल सिंह और अधिवक्ता संकेत गुप्ता ने शनिवार को शिकायत सौंपी। शिकायत में कहा गया है कि 31 जुलाई को संसद परिसर के मकर द्वार के निकट आयोजित प्रदर्शन के दौरान हिंदू धर्म की आस्था, भगवान श्रीराम तथा उनसे जुड़े धार्मिक प्रतीकों का जिस प्रकार राजनीतिक प्रदर्शन एवं उपहास के लिए उपयोग किया गया, उससे करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। प्रदर्शन के दौरान दान पेटी में पैसे डालने और निकालने का नाटक कर हिंदू पुजारियों व श्रद्धालुओं की छवि को धूमिल किया गया। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी धर्म के पूजनीय प्रतीकों का अपमान स्वीकार्य नहीं हो सकता।
पुलिस से कार्रवाई की मांग
शिकायत में कहा गया है कि यह पूरा घटनाक्रम वीडियो में रिकॉर्ड है। शिकायत में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेशों का हवाला देते हुए पुलिस से घटना से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज, वीडियो और डिजिटल साक्ष्य संरक्षित रखने और निष्पक्ष व त्वरित जांच की मांग की गई है।
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