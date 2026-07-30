कांग्रेस हिंदू धर्म के बारे में नकारात्मकता फैलाना चाहती है: भाजपा
भाजपा ने प्रियंका गांधी वाड्रा की गौमूत्र विशेषज्ञ वाली टिप्पणी को लेकर कांग्रेस की आलोचना की। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के बारे में नकारात्मकता फैला रही है। प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को आत्म-मंथन करना चाहिए और भारतीयता से जुड़े रहना चाहिए।
नई दिल्ली, एजेंसी। भाजपा ने गुरुवार को आईआईटी मद्रास के निदेशक वी. कामाकोटी के बारे में प्रियंका गांधी वाड्रा की गौमूत्र विशेषज्ञ वाली टिप्पणी को लेकर कांग्रेस की आलोचना की। भाजपा का आरोप है कि मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के बारे में नकारात्मकता फैलाना चाहती है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इससे पता चलता है कि कांग्रेस भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के बारे में कैसी नकारात्मकता फैलाना चाहती है। त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस को यह पता होना चाहिए कि अमेरिका में गौमूत्र के लिए एक पेटेंट है, जो इसके एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल औषधीय गुणों को मान्यता देता है।
उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस नेताओं के दिमाग में मैकाले और मार्क्स न भरा होता और वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मूल्यों से जुड़े होते, तो हमें हल्दी, नीम और तुलसी के पेटेंट के लिए अमेरिका तक नहीं जाना पड़ता। त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को आत्म-मंथन करना चाहिए और यह स्वीकार करना चाहिए कि वे भारतीयता से बहुत दूर थे।
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