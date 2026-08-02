Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पंजाब में चल रही योजना की शर्तों को देखे आप: भाजपा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

दिल्ली भाजपा ने आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज पर निशाना साधा है। भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि भारद्वाज ने दिल्ली लक्ष्मी योजना की पात्रता शर्तों पर टिप्पणी करने से पहले पंजाब की बहन बेटी योजना को नहीं देखा। उन्होंने यह भी बताया कि विधायक की सिफारिश 2018 में केजरीवाल सरकार द्वारा अनिवार्य की गई थी।

पंजाब में चल रही योजना की शर्तों को देखे आप: भाजपा

नई दिल्ली, प्रसं। दिल्ली लक्ष्मी योजना की पात्रता शर्त पर टिप्पणी को लेकर भाजपा ने आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक सौरभ भारद्वाज पर निशाना साधा। दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रमुख एवं प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि सौरभ भारद्वाज दिल्ली लक्ष्मी योजना की पात्रता शर्त पर टिप्पणी करने से पहले पंजाब सरकार द्वारा जारी बहन बेटी योजना की शर्त जांच लेते तो उन्हें मालूम होता कि वहां योजना का लाभ केवल पंजाब की स्थाई नागरिक महिलाओं तक सीमित रखा है। उन्होंने कहा कि भारद्वाज 11 साल मंत्री एवं विधायक रहे। उन्हें यह नहीं मालूम कि दिल्ली में सभी सामाजिक पेंशन योजनाओं जैसे की वृद्धावस्था या विधवा पेंशन में भी इसी तरह दिल्ली में रिहाइश की समय सीमा है।जहां

ये भी पढ़ें:AAP का साइकिल टेंडर में स्कैम का आरोप, BJP का पंजाब में स्कूल बैग घोटाले से पलटवार

तक विधायक की सिफारिश की बात है तो सौरभ भारद्वाज कैसे भूल गये की वर्ष 2018 में अरविंद केजरीवाल सरकार ने ही विधायक सिफारिश को अनिवार्य किया था।-----

ये भी पढ़ें:Delhi News: पारदर्शी प्रक्रिया से खरीदी गई बेटियों के लिए साइकिल: हरीश खुराना
ये भी पढ़ें:Delhi Laxmi Yojana: आवेदन के लिए MP-MLA का पत्र जरूरी; क्या इसके बिना हो पाएगा रजिस्ट्रेशन?

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
AAP Delhi Latest News BJP अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।