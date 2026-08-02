पंजाब में चल रही योजना की शर्तों को देखे आप: भाजपा

नई दिल्ली, प्रसं। दिल्ली लक्ष्मी योजना की पात्रता शर्त पर टिप्पणी को लेकर भाजपा ने आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक सौरभ भारद्वाज पर निशाना साधा। दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रमुख एवं प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि सौरभ भारद्वाज दिल्ली लक्ष्मी योजना की पात्रता शर्त पर टिप्पणी करने से पहले पंजाब सरकार द्वारा जारी बहन बेटी योजना की शर्त जांच लेते तो उन्हें मालूम होता कि वहां योजना का लाभ केवल पंजाब की स्थाई नागरिक महिलाओं तक सीमित रखा है। उन्होंने कहा कि भारद्वाज 11 साल मंत्री एवं विधायक रहे। उन्हें यह नहीं मालूम कि दिल्ली में सभी सामाजिक पेंशन योजनाओं जैसे की वृद्धावस्था या विधवा पेंशन में भी इसी तरह दिल्ली में रिहाइश की समय सीमा है।जहां