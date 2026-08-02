पंजाब में चल रही योजना की शर्तों को देखे आप: भाजपा
दिल्ली भाजपा ने आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज पर निशाना साधा है। भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि भारद्वाज ने दिल्ली लक्ष्मी योजना की पात्रता शर्तों पर टिप्पणी करने से पहले पंजाब की बहन बेटी योजना को नहीं देखा। उन्होंने यह भी बताया कि विधायक की सिफारिश 2018 में केजरीवाल सरकार द्वारा अनिवार्य की गई थी।
नई दिल्ली, प्रसं। दिल्ली लक्ष्मी योजना की पात्रता शर्त पर टिप्पणी को लेकर भाजपा ने आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक सौरभ भारद्वाज पर निशाना साधा। दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रमुख एवं प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि सौरभ भारद्वाज दिल्ली लक्ष्मी योजना की पात्रता शर्त पर टिप्पणी करने से पहले पंजाब सरकार द्वारा जारी बहन बेटी योजना की शर्त जांच लेते तो उन्हें मालूम होता कि वहां योजना का लाभ केवल पंजाब की स्थाई नागरिक महिलाओं तक सीमित रखा है। उन्होंने कहा कि भारद्वाज 11 साल मंत्री एवं विधायक रहे। उन्हें यह नहीं मालूम कि दिल्ली में सभी सामाजिक पेंशन योजनाओं जैसे की वृद्धावस्था या विधवा पेंशन में भी इसी तरह दिल्ली में रिहाइश की समय सीमा है।जहां
तक विधायक की सिफारिश की बात है तो सौरभ भारद्वाज कैसे भूल गये की वर्ष 2018 में अरविंद केजरीवाल सरकार ने ही विधायक सिफारिश को अनिवार्य किया था।-----
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