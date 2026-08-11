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सर्वे में आदिवासियों को जमीन से बेदखल करने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधेपुरा
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ग्वालपाड़ा में भाकपा ने केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ पद यात्रा आयोजित की। यात्रा का आरंभ उत्क्रमित मध्य विद्यालय से हुआ, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की। भाकपा के प्रमोद प्रभाकर ने आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा की बात की और कहा कि अगर केंद्र ने साजिशें जारी रखीं, तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।

सर्वे में आदिवासियों को जमीन से बेदखल करने का आरोप

ग्वालपाड़ा, निज प्रतिनिधि। केंद्र सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भाकपा के राष्ट्रव्यापी आंदोलन के क्रम में सोमवार को प्रखंड में पद यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। शाहपुर संथाली टोला स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय से यात्रा का शुभारंभ किया गया। ढोल-मांदर की धून पर नारे लगाते हुए भाकपा पद यात्रियों ने सड़कों पर भ्रमण किया। दुधैला पेट्रोल पंप के समीप आकर यात्रा का समापन किया गया। मौके पर यात्रा का नेतृत्व कर रहे भाकपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य प्रमोद प्रभाकर ने कहा कि केंद्र सरकार आदिवासियों के जल-जंगल जमीन की लड़ाई खत्म करने पर तुली हुई है।

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आदिवासियों को साजिश के तहत अपने हक से महरूम किया जा रहा है। सदियों से हाशिए पर खड़े दलित, आदिवासी समाज की हकमारी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वे में आदिवासियों को जमीन से बेदखल करने की साजिश हो रही है। अगर इस साजिश पर रोक नहीं लगाया गया तो उग्र आंदोलन चलाने पर बाध्य होना पड़ेगा। भाकपा के सहायक जिला मंत्री रमेश कुमार शर्मा ने कहा कि पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों की समस्याओं से रूबरू होना और उसके लिए जन आंदोलन चलाने के लिए जमीन तैयार करना है। पदयात्रा में भाकपा नेता सरोज मुर्मू, हीरालाल बास्की, भायराम मरांडी, रंजीत मरांडी, सुरजा हांसदा, मोहन हांसदा, महादेव मरांडी, रघुनंदन मुर्मू, दुर्गा नंदन मुरमुर, ठाकुर मुर्मू ,भगवान वेसरा, राहुल सोरेन, रमेश ऋषिदेव, महिला नेत्री मीना मुरमुर, रानी देवी, पूनम देवी सहित दर्जनों कार्यकर्ता शामिल रहे।

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