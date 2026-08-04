हर घर तिरंगा अभियान को बूथ स्तर तक पहुंचाने का आह्वान
भारतीय जनता पार्टी ने रुद्रपुर में 'हर घर तिरंगा' अभियान की सफलता के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन और वंदे मातरम् गायन से हुई। नेताओं ने अभियान के महत्व को बताया और कार्यकर्ताओं से इसमें सक्रिय भागीदारी की अपील की। सभी ने मिलकर अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया।
रुद्रपुर, संवाददाता। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मंगलवार को जिला कार्यालय रुद्रपुर में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के सफल संचालन को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन और वंदे मातरम् के सामूहिक गायन से हुआ। जिलाध्यक्ष कमल जिंदल ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने और अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया। सह प्रभारी साकेत अग्रवाल ने अभियान की कार्ययोजना और संगठनात्मक जिम्मेदारियों की जानकारी दी। विधायक शिव अरोरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान और राष्ट्रभक्ति की भावना को सशक्त करने वाला जन अभियान बन चुका है।
मुख्य वक्ता गुंजन सुखीजा ने इसे ‘राष्ट्र प्रथम’ की भावना का प्रतीक बताते हुए प्रत्येक कार्यकर्ता से अभियान को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। कार्यशाला में प्रदेश उपाध्यक्ष पाल राणा, ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष नेतृपाल मौर्य, दर्जाधारी रामपाल सिंह, गंभीर धामी, मोहिनी पोखरिया, महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री रश्मि रस्तोगी, जिला महामंत्री तरुण दत्ता, जिला कोषाध्यक्ष रोशन अरोरा, जिला उपाध्यक्ष अमित नारंग और इंद्रपाल मान समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंत में सभी ने अभियान को सफल बनाने का सामूहिक संकल्प लिया।
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