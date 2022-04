गैंगरेप केस: BJP की फैक्ट-फाइंडिंग टीम नदिया का करेगी दौरा, TMC बोली- क्या CBI पर भरोसा नहीं?

लड़की के परिवार ने आरोप लगाया कि 4 अप्रैल को उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और बिना पोस्टमार्टम व मृत्यु प्रमाण पत्र के आरोपी व्यक्तियों की ओर से जल्दबाजी में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया।

हिन्दुस्तान टाइम्स,कोलकाता Niteesh Kumar Fri, 15 Apr 2022 11:03 AM

