योगी आदित्यनाथ को लेकर चल रहे कयासों पर बीजेपी लीडरशिप ने लगाया विराम, जानें- क्या बोले महासचिव बीएल संतोष

उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुई बैठकों के बाद से योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर लगाए जा रहे कयासों को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने खारिज किया है। बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने ट्वीट कर उन कयासों पर विराम लगाने की कोशिश की है, जिसमें यह कहा गया था कि केंद्रीय नेतृत्व योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप को लेकर चिंतित है। बीएल संतोष ने ट्वीट कर कोरोना संकट से निपटने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ की है। यही नहीं बिना नाम लिए दिल्ली से तुलना करते हुए बीएल संतोष ने लिखा है कि एक म्युनिसिपलिटी के सीएम 1.5 करोड़ लोगों की आबादी को मैनेज करने में फेल रहे हैं, वहीं योगी सरकार ने 20 करोड़ से अधिक आबादी वाले यूपी में नियंत्रण कायम किया है।

हाल ही में बीएल संतोष लखनऊ पहुंचे थे और उन्होंने राज्य सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी। इसे लेकर यह कयास लगाए जा रहे थे कि केंद्रीय नेतृत्व यूपी में पार्टी के कामकाज को लेकर चिंतित है और इसी के चलते मीटिंग की गई है। इस मीटिंग में बीजेपी के कई नेताओं ने बीएल संतोष से कहा था कि उनकी कोई सुनवाई अफसर नहीं करते हैं और वे लोगों के काम नहीं करा पा रहे हैं। इन शिकायतों को पार्टी और सरकार के बीच तालमेल की कमी के तौर पर देखा गया था। हालांकि इस बैठक में बीएल संतोष ने नेताओं से कहा था कि फिलहाल उन्हें योगी आदित्यनाथ सरकार की उपलब्धियों पर ध्यान देना चाहिए और लोगों के बीच जाना चाहिए।

In five weeks, @myogiadityanath's Uttar Pradesh reduced the new daily case count by 93% ... Remember it’s a state with 20+ Cr population . When municipality CMs could not manage a city of 1.5Cr population , Yogiji managed quite effectively .