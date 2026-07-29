माघ पूर्णिमा तक भाजपा मनाएगी संत रविदास की जयंती
भाजपा गुरु पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक संत शिरोमणि रविदास की जयंती मनाएगी। जिले में पार्टी के अध्यक्ष उमेश तिवारी ने बताया कि संत रविदास के विचारों को फैलाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। मिट्टी का कलश 30 जुलाई को आएगा और एक अगस्त से जिले के हर घर में पहुंचेगा।
जलालपुर, एक प्रतिनिधि। गुरु पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक भाजपा संत शिरोमणि रविदास की जयंती मनाएगी। इस संबंध में जलालपुर स्थित सांसद सीग्रीवाल के आवास पर सारण जिला पश्चिमी भाजपा के जिलाध्यक्ष उमेश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह निर्णय पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने लिया है। उन्होंने कहा कि संत रविदास समतामूलक समाज के पक्षधर थे। उनके विचारों को आत्मसात करने और लोगों को उनके बारे में जानकारी देने के लिए पार्टी अभियान चलाएगी। संत रविदास के जन्मस्थान से कलश में लाई गई मिट्टी 30 जुलाई को जिला कार्यालय में आएगी जिसे एक अगस्त से जिले के बीस मंडलों के हर घर में सामाजिक समरसता कलश के रूप में पहुंचाया जाएगा।
मौके पर जिला उपाध्यक्ष गुड्डू चौधरी, जिलामंत्री ढनमन सिंह, मंडल अध्यक्ष कुश पांडेय, संजीव कुमार मिश्र, धूपन सिंह व अन्य थे।
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