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प्रदेश अध्यक्ष के जन्मदिन पर कार्यक्रम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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गोविंद रावत, सल्ट में विधायक कार्यालय सबोली रौतेला में राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट का जन्मदिवस मनाया गया। विधायक महेश जीना ने कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास करती है। हर गांव और नागरिक का सर्वांगीण विकास उनकी प्राथमिकता है। कार्यक्रम में श्रम बोर्ड सदस्य सुरेश कड़ाकोटी सहित अन्य लोग मौजूद थे।

प्रदेश अध्यक्ष के जन्मदिन पर कार्यक्रम
प्रदेश अध्यक्ष के जन्मदिन पर कार्यक्रम

गोविंद रावत, सल्ट। विधायक कार्यालय सबोली रौतेला में मंगलवार को राज्यसभा सांसद व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के जन्मदिवस पर कार्यक्रम हुआ। विधायक महेश जीना ने कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर कार्य करती है। विधानसभा के प्रत्येक गांव और प्रत्येक नागरिक का सर्वांगीण विकास उनकी प्राथमिकता है। यहां उत्तराखंड श्रम बोर्ड सदस्य सुरेश कड़ाकोटी व अन्य लोग मौजूद रहे।

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