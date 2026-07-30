सहरसा : संत रविदास के संदेशों को सभी अपनाए

सहरसा से मनीश कुमार सिंह गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भाजपा द्वारा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में समरसता दीपोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक समरसता, समानता और भाईचारे का संदेश जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संत रविदास चौक स्थित संत रविदास मंदिर में संत की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई। संत के बताए मार्ग पर चलने, उनके समरसता एवं मानवता के संदेश को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। भेड़धरी चौक स्थित हनुमान मंदिर में भजन-कीर्तन का आयोजन हुआ।

भाजपा जिलाध्यक्ष साजन शर्मा, जिला उपाध्यक्ष राजीव रंजन साह ने कहा कि संत रविदास महाराज का जीवन सामाजिक समरसता, समानता और मानवता का प्रेरणास्रोत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और सामाजिक समरसता का संदेश पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मौके पर जिला महामंत्री भैरव झा एवं अनमोल भगत, जिला उपाध्यक्ष रिंकी देवी, जिला मंत्री कुमार गौरव सिंह, जिला कोषाध्यक्ष संतोष गुप्ता, मीडिया प्रभारी सुमित सिन्हा, व्यापार प्रकोष्ठ संयोजक शशि सोनी, विजय बसंत, नामिता पाठक, यशपाल कौर, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सुगामणि देवी, आशीष गुप्ता, संजय साह, सोनू गुप्ता, अनुज सिंह, ललन दास, अधिवक्ता अखिलेश शर्मा, अशोक राउत, भवेश सिंह, पार्वती देवी, रामप्रभा देवी, सजनी देवी, पूनम देवी, रिंकू देवी सहित अन्य थे।