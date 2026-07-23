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आज़ाद-तिलक की जयंती पर राष्ट्रनिर्माण का लिया संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर में भाजपा उत्तर ने जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित के नेतृत्व में अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद एवं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती मनाई। कार्यकर्ताओं ने दोनों महापुरुषों को पुष्पांजलि अर्पित की। अनिल दीक्षित ने बताया कि आज भी उनका साहस और राष्ट्रवादी विचार देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।

आज़ाद-तिलक की जयंती पर राष्ट्रनिर्माण का लिया संकल्प

कानपुर। भाजपा उत्तर ने जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित के नेतृत्व में पार्टी दफ्तर नवीन मार्केट में अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद एवं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती मनाई। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने दोनों राष्ट्रनायकों के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। अनिल दीक्षित ने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद का अदम्य साहस और लोकमान्य तिलक का राष्ट्रवादी चिंतन आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणास्रोत है। दोनों महापुरुषों का त्याग, संघर्ष और राष्ट्रभक्ति विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करती है। यहां जिला मीडिया प्रभारी अनुराग शर्मा, सीमा एमबीए, पूनम कंवर, राधा सैनी, सुरेश गुप्त, सचिवेंद्र सिंह सेंगर, स्पर्श कटियार, जिशान अहमद रहे।

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