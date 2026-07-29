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भाजपाइयों ने संत रविदास मंदिर में साफ सफाई कर किए दीप प्रज्वलित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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भाजपा पदाधिकारियों ने गुरु पूर्णिमा पर संत रविदास महाराज की 650वीं जयंती मनाई। मटौर गांव में महिला आयोग सदस्य मिनाक्षी भराला के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया गया और 11 दीप जलाए गए। धन्जू गांव में भी भाजपा अध्यक्ष द्वारा पुजारी को सम्मानित किया गया और सामाजिक समरसता का संदेश दिया गया।

भाजपाइयों ने संत रविदास मंदिर में साफ सफाई कर किए दीप प्रज्वलित

भाजपा पदाधिकारियों ने टीम संग बुधवार को गुरु पूर्णिमा पर्व पर संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान के अंतर्गत साफ सफाई कर दीप प्रज्जवलित कर संत रविदास संदेश को साझा किया। मटौर गांव स्थित संत रविदास मंदिर परिसर में महिला आयोग सदस्य मिनाक्षी भराला ने भाजपा कार्यकर्ताओं ओमप्रकाश पाल, संजय नामदेव, रवि चौधरी, प्रद्युम्न जैन के हाथ साफ सफाई कराकर 11 दीप प्रज्जवलित कर महिला को संत रविदास द्वारा किए गए समाज सुधार को कार्यों की जानकारी दी। वहीं धन्जू गांव में भाजपा के दौराला मंडल अध्यक्ष मनिंदर विहान के नेतृत्व में मंदिर के मुख्य पुजारी को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया।

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संत गुरु रविदास महाराज के चित्र के समक्ष 65 दीप प्रज्ज्वलित कर सामाजिक समरसता, सद्भाव और एकता का संदेश दिया गया। मुख्य अतिथि पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष अनुज राठी ने कहा कि गुरु रविदास का जीवन सामाजिक समानता और मानव सेवा का संदेश देता है। कार्यक्रम में रवि पूनिया, जतिन खरे, सीताराम, मुदित, विनीत, टीटू, नवनीत, विवेक सैन आदि मौजूद रहे।

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