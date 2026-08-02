गुरु रविदास जन्मस्थली की पावन मिट्टी लेकर सहारनपुर पहुंची कलश यात्रा, समरसता संकल्प का दिया संदेश
का हसनपुर चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत -नगर विधायक राजीव गुम्बर बोले- पावन मिट्टी से तैयार होंगे कलश, महानगर के सभी 11 मंडलों में होग
सहारनपुर। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती को भारतीय जनता पार्टी द्वारा समरसता संकल्प अभियान के रूप में देशभर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत संत रविदास महाराज की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर धाम, वाराणसी से पावन मिट्टी लेकर निकली कलश रथ यात्रा शनिवार को हसनपुर चौक पहुंची। यहां नगर विधायक राजीव गुम्बर के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलश यात्रा का भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। वाराणसी से इस पावन यात्रा के साथ भाजपा महानगर महामंत्री ललित कटारिया भी अपने सहयोगियों के साथ सहारनपुर पहुंचे। स्वागत के बाद कलश यात्रा नगर विधानसभा क्षेत्र से होते हुए देहात विधानसभा क्षेत्र के पिंजोरा गांव स्थित संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज मंदिर पहुंची।
इस उपहार का स्वागत
यहां विधि-विधान के साथ कलश यात्रा को विश्राम दिया गया। नगर विधायक राजीव गुम्बर ने बताया कि संत रविदास महाराज की जन्मस्थली से लाई गई पावन मिट्टी से अनेक कलश तैयार किए जाएंगे। इसके बाद इन कलशों को भाजपा महानगर के सभी 11 मंडलों में ले जाया जाएगा। मंडलों और गांवों में स्थित संत रविदास महाराज के मंदिरों में इन पावन कलशों की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य समाज में समरसता और सामाजिक एकता को मजबूत करने के साथ संत रविदास महाराज के समानता, सद्भाव और मानवता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाना है।
इस अवसर पर पूर्व महानगर अध्यक्ष के.एल. अरोड़ा, राकेश जैन, जिला मीडिया प्रभारी विजय गुप्ता, नीरज ठकराल, रतन सिंह, मंडल अध्यक्ष जोगेंद्र लाला, विजय वर्मा, विजय चौहान, स्वराज सैनी, पार्षद राजू सिंह, सुलेख चंद, अनिल गर्ग, वीरेंद्र उपाध्याय, सुनील पवार, अनिल शर्मा, सोपीन पाल, मुकेश गख्खड़, मयंक गर्ग, पूर्व मंडल अध्यक्ष राजकुमार कालरा, सोशल मीडिया संयोजक प्रदीप शर्मा, मुकेश वर्मा सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और श्रद्धालु मौजूद रहे।
देहात विधानसभा में स्वागत
-देहात विधानसभा क्षेत्र में भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष व समाज सेवी जयराम गौतम, योगेश कुमार, अजब सिंह और विश्व दयाल छोटन ने कार्यकर्ताओं के साथ कलश यात्रा का स्वागत किया।
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