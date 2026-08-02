Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गुरु रविदास जन्मस्थली की पावन मिट्टी लेकर सहारनपुर पहुंची कलश यात्रा, समरसता संकल्प का दिया संदेश

By Parnav Aggarwal
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
Follow us on Google News
share

का हसनपुर चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत -नगर विधायक राजीव गुम्बर बोले- पावन मिट्टी से तैयार होंगे कलश, महानगर के सभी 11 मंडलों में होग

गुरु रविदास जन्मस्थली की पावन मिट्टी लेकर सहारनपुर पहुंची कलश यात्रा, समरसता संकल्प का दिया संदेश

सहारनपुर। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती को भारतीय जनता पार्टी द्वारा समरसता संकल्प अभियान के रूप में देशभर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत संत रविदास महाराज की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर धाम, वाराणसी से पावन मिट्टी लेकर निकली कलश रथ यात्रा शनिवार को हसनपुर चौक पहुंची। यहां नगर विधायक राजीव गुम्बर के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलश यात्रा का भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। वाराणसी से इस पावन यात्रा के साथ भाजपा महानगर महामंत्री ललित कटारिया भी अपने सहयोगियों के साथ सहारनपुर पहुंचे। स्वागत के बाद कलश यात्रा नगर विधानसभा क्षेत्र से होते हुए देहात विधानसभा क्षेत्र के पिंजोरा गांव स्थित संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज मंदिर पहुंची।

ये भी पढ़ें:सीर गोवर्धनपुर की पावन माटी से सजा कलश पहुंचा शामली

इस उपहार का स्वागत

यहां विधि-विधान के साथ कलश यात्रा को विश्राम दिया गया। नगर विधायक राजीव गुम्बर ने बताया कि संत रविदास महाराज की जन्मस्थली से लाई गई पावन मिट्टी से अनेक कलश तैयार किए जाएंगे। इसके बाद इन कलशों को भाजपा महानगर के सभी 11 मंडलों में ले जाया जाएगा। मंडलों और गांवों में स्थित संत रविदास महाराज के मंदिरों में इन पावन कलशों की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य समाज में समरसता और सामाजिक एकता को मजबूत करने के साथ संत रविदास महाराज के समानता, सद्भाव और मानवता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाना है।

ये भी पढ़ें:Ghazipur News: भाजपा की समरसता कलश यात्रा शुरू, सातों विधानसभा में जाएगी

इस अवसर पर पूर्व महानगर अध्यक्ष के.एल. अरोड़ा, राकेश जैन, जिला मीडिया प्रभारी विजय गुप्ता, नीरज ठकराल, रतन सिंह, मंडल अध्यक्ष जोगेंद्र लाला, विजय वर्मा, विजय चौहान, स्वराज सैनी, पार्षद राजू सिंह, सुलेख चंद, अनिल गर्ग, वीरेंद्र उपाध्याय, सुनील पवार, अनिल शर्मा, सोपीन पाल, मुकेश गख्खड़, मयंक गर्ग, पूर्व मंडल अध्यक्ष राजकुमार कालरा, सोशल मीडिया संयोजक प्रदीप शर्मा, मुकेश वर्मा सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और श्रद्धालु मौजूद रहे।

देहात विधानसभा में स्वागत

-देहात विधानसभा क्षेत्र में भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष व समाज सेवी जयराम गौतम, योगेश कुमार, अजब सिंह और विश्व दयाल छोटन ने कार्यकर्ताओं के साथ कलश यात्रा का स्वागत किया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

संत रविदास महाराज की 650वीं जयंती कब मनाई गई?
संत रविदास महाराज की 650वीं जयंती भारतीय जनता पार्टी द्वारा समरसता संकल्प अभियान के रूप में मनाई गई।
ये भी पढ़ें:Moradabad News: निकली भव्य मंगल कलश यात्रा, पुष्पवर्षा से स्वागत
Parnav Aggarwal

लेखक के बारे में

Parnav Aggarwal

प्रणव अग्रवाल पिछले करीब 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) सहारनपुर में जिला प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अपने पत्रकारिता जीवन में अपराध, उच्च शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली खबरें लिखी हैं।

परिचय एवं अनुभव
प्रणव अग्रवाल हिंदी पत्रकारिता के उन सक्रिय पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने अपने काम के जरिए पाठकों के बीच मजबूत पहचान बनाई है। करीब डेढ़ दशक के अनुभव के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण एवं एक्सक्लूसिव खबरों पर काम किया। हिन्दुस्तान में कार्य करते हुए उन्होंने अपराध, मेडिकल, उच्च शिक्षा और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी अनेक खोजी और विश्लेषणात्मक खबरें प्रकाशित की हैं। समय के साथ बदलते मीडिया परिवेश और पाठकों की रुचि को समझते हुए उन्होंने खबरों की प्रस्तुति में भी नई दृष्टि विकसित की है।

कॅरियर का सफर
प्रणव अग्रवाल ने अपने पत्रकारिता कॅरियर की शुरुआत वर्ष 2011 में अमर उजाला से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद वर्ष 2017 में हिन्दुस्तान समाचार पत्र से जुड़े और यहां उन्हें अपराध, उच्च शिक्षा तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) बीट पर काम करने का अवसर मिला। एएमयू बीट की गहन और प्रभावी कवरेज के लिए उन्हें एएमयू द्वारा मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। एचटी ग्रुप की ओर से भी कई बार प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा चुका है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्रणव अग्रवाल ने बीकॉम और एमकॉम की पढ़ाई के साथ-साथ पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। मजबूत शैक्षणिक आधार के कारण उन्हें हिंदी पत्रकारिता में विषयों की गहराई से समझ विकसित करने में मदद मिली। इसी वजह से उन्होंने अपराध, चिकित्सा और उच्च शिक्षा जैसे जटिल विषयों पर भी रिसर्च आधारित और विश्लेषणात्मक खबरें लिखी हैं। उनकी कई एक्सक्लूसिव स्टोरी हिन्दुस्तान के राष्ट्र एवं राज्य स्तर पर विभिन्न संस्करणों में प्रकाशित हुई हैं।

कार्य क्षेत्र एवं दृष्टि
प्रणव अग्रवाल को अपराध, केंद्रीय विश्वविद्यालय, चिकित्सा और उच्च शिक्षा से जुड़े विषयों पर विशेष पकड़ हासिल है। उन्होंने इन क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण एक्सक्लूसिव खबरें प्रकाशित की हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और प्रभावी जानकारी पहुंचाना है ताकि पत्रकारिता के प्रति विश्वास और विश्वसनीयता बनी रहे।

और पढ़ें
Saharanpur Latest News BJP Saharanpur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।