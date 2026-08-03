वंदन यात्रा व समरसता संकल्प अभियान शुरू
बस्ती जिले में भाजपा ने संत शिरोमणि रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में वंदन यात्रा शुरू की। कार्यक्रम में सामाजिक समरसता और मानवता का संदेश दिया गया। क्षेत्र के विभिन्न गावों में यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। भाजपा नेता ने इसे सामाजिक जागरूकता का अभियान बताया और युवा पीढ़ी को प्रेरित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
बस्ती। जिले में भाजपा ने रविवार को संत शिरोमणि रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में महसो मंडल के सोनूपार गांव सें मिट्टी से भरे कलश के साथ वंदन यात्रा व समरसता संकल्प अभियान शुरू किया। कार्यक्रम के जिला संयोजक भाजपा के जिला महामंत्री व साऊंघाट ब्लॉक प्रमुख अभिषेक कुमार ने बताया कि वंदन यात्रा का सोनूपार, मदारीपुर, साहूपार, सूसीपार, भरोहियाजोत, टिकरिया आदि स्थानों पर लोगों ने भव्य स्वागत किया। यह यात्रा महादेवा विधानसभा क्षेत्रों के सभी मण्डलों तक जायेगी। भाजपा नेता अभिषेक कुमार ने कहा कि संत गुरु रविदास ने अपने जीवनभर सामाजिक समरसता, समानता और मानवता का संदेश दिया।
उनका जीवन समाज के अंतिम व्यक्ति के सम्मान व उत्थान के लिए समर्पित रहा।महसो मंडल अध्यक्ष वेद प्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि यह वंदन यात्रा केवल एक धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता का जन-जागरण अभियान है। युवा पीढ़ी को संत रविदास के आदर्शों से प्रेरणा लेकर सामाजिक एकता, राष्ट्रभक्ति और सेवा के भाव को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। इस दौरान सुनील पाण्डेय, चन्द्रशेखर मुन्ना, सतीश सोनकार, अर्जुन कन्नौजिया के साथ भाजपा नेता व स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।
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