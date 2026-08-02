संत रविदास की भाजपाइयों ने समारोहपूर्वक मनाई 650 वीं जयंती
भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को संत रविदास महाराज की 650 वी जयंती मनाई। आयोजन में भाजपा के जिलाध्यक्ष अजय कुशवाहा ने बताया कि भाजपा 20 फरवरी 2027 तक समरसता संकल्प अभियान चलाएगी। कार्यक्रम में कई भाजपा पदाधिकारी भी शामिल हुए।
भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में रविवार को संत रविदास महाराज की 650 वी जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम की शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। अध्यक्षता भाजपा के जिलाध्यक्ष अजय कुशवाहा एवं मंच संचालन भाजपा के जिला महामंत्री प्रिय रंजन दास ने किया।
कार्यक्रम का उद्देश्य
इस अवसर पर पार्टी के जिलाध्यक्ष अजय कुशवाहा ने अपने संबोधन में कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के 650 में जयंती वर्ष के उपलक्ष में भाजपा 20 फरवरी 2027 तक पूरे देश में समरसता संकल्प अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि 31 अगस्त 2026 तक संत संपर्क अभियान के अंतर्गत पूरे देश में पार्टी के पदाधिकारी गुरु रविदास परंपरा से जुड़े कुछ साधु संतों तथा समाज के संतों से पूर्ण सम्मान और परंपरागत मर्यादा के साथ बैठकर उनका अभिनंदन करेंगे। इस अवसर पर जिला प्रभारी संजय सहाय, जिला महामंत्री रविंद्र सिंह, प्रिय रंजन दास, पंकज यादव, जिला उपाध्यक्ष विजय कुमार सिंह, मिथिलेश तिवारी, जिला मंत्री पप्पू शर्मा, जिला कोषाध्यक्ष सतीश जायसवाल, जिला मीडिया प्रभारी रंजीत बाबुल, जिला प्रवक्ता विजय प्रकाश कुशवाहा, टिकज कुमार, चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक डॉ रवि प्रकाश, आरटीआई प्रकोष्ठ के जिला संयोजक विजय सिंह कुशवाहा, एसटी मोर्चा के जिला संयोजक शत्रुघ्न साह, जिला सूचना मंत्री राजीव रंजन, ननहक राय, सुबोध कुमार, मंडल अध्यक्ष राजेश चौधरी, मुकेश कुशवाहा, रंजीत यादव, सुबोध सिंह ,योगेश कुमार, संजय पटेल, अमित कुमार, सोनू चौधरी आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। -अमिताभ सिंह
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