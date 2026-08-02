Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

संत रविदास की भाजपाइयों ने समारोहपूर्वक मनाई 650 वीं जयंती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
Follow us on Google News
share

भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को संत रविदास महाराज की 650 वी जयंती मनाई। आयोजन में भाजपा के जिलाध्यक्ष अजय कुशवाहा ने बताया कि भाजपा 20 फरवरी 2027 तक समरसता संकल्प अभियान चलाएगी। कार्यक्रम में कई भाजपा पदाधिकारी भी शामिल हुए।

संत रविदास की भाजपाइयों ने समारोहपूर्वक मनाई 650 वीं जयंती

भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में रविवार को संत रविदास महाराज की 650 वी जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम की शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। अध्यक्षता भाजपा के जिलाध्यक्ष अजय कुशवाहा एवं मंच संचालन भाजपा के जिला महामंत्री प्रिय रंजन दास ने किया।

कार्यक्रम का उद्देश्य

इस अवसर पर पार्टी के जिलाध्यक्ष अजय कुशवाहा ने अपने संबोधन में कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के 650 में जयंती वर्ष के उपलक्ष में भाजपा 20 फरवरी 2027 तक पूरे देश में समरसता संकल्प अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि 31 अगस्त 2026 तक संत संपर्क अभियान के अंतर्गत पूरे देश में पार्टी के पदाधिकारी गुरु रविदास परंपरा से जुड़े कुछ साधु संतों तथा समाज के संतों से पूर्ण सम्मान और परंपरागत मर्यादा के साथ बैठकर उनका अभिनंदन करेंगे। इस अवसर पर जिला प्रभारी संजय सहाय, जिला महामंत्री रविंद्र सिंह, प्रिय रंजन दास, पंकज यादव, जिला उपाध्यक्ष विजय कुमार सिंह, मिथिलेश तिवारी, जिला मंत्री पप्पू शर्मा, जिला कोषाध्यक्ष सतीश जायसवाल, जिला मीडिया प्रभारी रंजीत बाबुल, जिला प्रवक्ता विजय प्रकाश कुशवाहा, टिकज कुमार, चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक डॉ रवि प्रकाश, आरटीआई प्रकोष्ठ के जिला संयोजक विजय सिंह कुशवाहा, एसटी मोर्चा के जिला संयोजक शत्रुघ्न साह, जिला सूचना मंत्री राजीव रंजन, ननहक राय, सुबोध कुमार, मंडल अध्यक्ष राजेश चौधरी, मुकेश कुशवाहा, रंजीत यादव, सुबोध सिंह ,योगेश कुमार, संजय पटेल, अमित कुमार, सोनू चौधरी आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। -अमिताभ सिंह

सामान्य प्रश्न

संत रविदास की 650 वी जयंती कब मनाई गई?
संत रविदास की 650 वी जयंती रविवार को मनाई गई।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hajipur News Hajipur Latest News BJP
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।