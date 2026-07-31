समरसता संकल्प अभियान के कलश रथ का स्वागत
समरसता संकल्प अभियान के कलश का स्वागतसमरसता संकल्प अभियान के कलश का स्वागतसमरसता संकल्प अभियान के कलश का स्वागतसमरसता संकल्प अभियान के कलश का स्वागत
भारतीय जनता पार्टी द्वारा संत गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में संचालित समरसता संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से पवित्र कलश लेकर कलश रथ यात्रा शुक्रवार को बुलंदशहर पहुंची। कई स्थानों पर पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया। जनपद की सीमा में गुलावठी टोल पर पहुंचते ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पवित्र कलश रथ का पुष्पवर्षा कर स्वागत किया।गुलावठी नगर में सिकंदराबाद विधायक लक्ष्मीराज सिंह, नगर पालिका गुलावठी के चेयरमैन शैलेश तेवतिया, गुलावठी नगर अध्यक्ष राजीव सैनी, हरिओम डांगर, टिनी भाटी आदि ने स्वागत किया। अभियान का शुभारंभ 29 जुलाई को वाराणसी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में हुआ।
जनपद के अभियान संयोजक एवं जिला महामंत्री संतोष वाल्मीकि को पवित्र कलश सौंपा। संतोष वाल्मीकि, गौरव मित्तल, ऋषभ पंडित, राहुल वाल्मीकि एवं प्रेमपाल ने पवित्र कलश लेकर जनपद की सीमा में प्रवेश किया। कलश रथ का नगर में कालाआम चौराहे पर पहुंचा, जहां मंडल अध्यक्ष भीष्म सिसोदिया सहित पार्टी पदाधिकारियों ने स्वागत किया। जिला कार्यालय पर जिला पदाधिकारियों एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस अवसर पर जिला मीडिया प्रभारी अभिनव वर्मा, लोकेश लोधी, सभासद त्रिभुवन नारायण आदि उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें