Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जिला पंचायत परिसर प्रेरणा स्थल पर पहुंची कलश यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
Follow us on Google News
share

हरदो। गुरु रविदास के समरसता संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीयहरदो। गुरु रविदास के समरसता संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय

जिला पंचायत परिसर प्रेरणा स्थल पर पहुंची कलश यात्रा

हरदो। गुरु रविदास के समरसता संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी द्वारा संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य मे वाराणसी (काशी) के सीर गोवर्धनपुर स्थित जन्मस्थली से सम्पूर्ण प्रदेश मे भव्य कलश एवं शोभायात्रा का आयोजन किया गया। अध्यक्ष जिला पंचायत प्रेमावती ने लखनऊ मे स्वागत अभिनन्दन कर, कलश यात्रा मे सहभागिता की। भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन व विधायक संडीला अलका सिंह अर्कवंशी ने भाजपा पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ हरदोई लखनऊ सीमा रेखा संडीला मे कलश यात्रा का स्वागत अभिनन्दन किया। अध्यक्ष जिला पंचायत प्रेमावती ने भाजपा पदाधिकारियों के साथ जिला पंचायत परिसर स्थित संत रविदास की प्रतिमा के सम्मुख श्रद्धापूर्वक संत रविदास जन्मस्थली की चरण रज से परिपूर्ण कलश को विधिवत स्थापित किया।

ये भी पढ़ें:समरसता संकल्प अभियान: वाराणसी से आए कलश रथ का हुआ स्वागत ​
ये भी पढ़ें:समरसता संकल्प अभियान के कलश रथ का स्वागत
ये भी पढ़ें:संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 650 वीं जयंती मनाई

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
BJP Hardoi News Hardoi Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।