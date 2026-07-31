जिला पंचायत परिसर प्रेरणा स्थल पर पहुंची कलश यात्रा
हरदो। गुरु रविदास के समरसता संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीयहरदो। गुरु रविदास के समरसता संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय
हरदो। गुरु रविदास के समरसता संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी द्वारा संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य मे वाराणसी (काशी) के सीर गोवर्धनपुर स्थित जन्मस्थली से सम्पूर्ण प्रदेश मे भव्य कलश एवं शोभायात्रा का आयोजन किया गया। अध्यक्ष जिला पंचायत प्रेमावती ने लखनऊ मे स्वागत अभिनन्दन कर, कलश यात्रा मे सहभागिता की। भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन व विधायक संडीला अलका सिंह अर्कवंशी ने भाजपा पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ हरदोई लखनऊ सीमा रेखा संडीला मे कलश यात्रा का स्वागत अभिनन्दन किया। अध्यक्ष जिला पंचायत प्रेमावती ने भाजपा पदाधिकारियों के साथ जिला पंचायत परिसर स्थित संत रविदास की प्रतिमा के सम्मुख श्रद्धापूर्वक संत रविदास जन्मस्थली की चरण रज से परिपूर्ण कलश को विधिवत स्थापित किया।
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