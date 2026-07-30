संत रविदास जयंती से भाजपा की छह माह की मुहिम शुरू
भाजपा ने संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती भव्यता से मनाने का संकल्प लिया है। गुरु पूर्णिमा पर समरसता संकल्प अभियान शुरू किया गया है, जो 20 फरवरी तक चलेगा। यह अभियान सामाजिक समरसता, समानता और भाईचारे का संदेश फैलाने के लक्ष्य से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगा।
भाजपा ने संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती को इसबार भव्यता से मनाने का संकल्प लिया है। इसी क्रम में गुरु पूर्णिमा पर समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ किया गया। यह अभियान आगामी 20 फरवरी तक निरंतर संचालित होगा। लगभग छह माह तक सामाजिक समरसता, समानता, भाईचारे एवं सांस्कृतिक चेतना को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं जनजागरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान का उद्देश्य संत गुरु रविदास महाराज के समता, मानवता एवं सामाजिक एकता के संदेश को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाना है। पार्टी के लोगों ने महानगर के 101 प्रमुख मंदिरों में पहुंचकर मंदिरों के पुजारियों एवं पूज्य संत-महात्माओं को सम्मानित कर उनका आशीर्वाद लिया।
इसी क्रम में समरसता दीप अभियान के अंतर्गत गुरु रविदास मंदिरों एवं प्रमुख मंदिरों में दीप प्रज्ज्वलित किए गए। महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला ने मध्य नगर मंडल स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर, में पुजारी शिव कुमार शास्त्री, नगर विधायक रितेश कुमार गुप्ता ने कटघर मंडल स्थित बालाजी दरबार में महामंडलेश्वर साध्वी राघवेन्द्री का सम्मान किया। एमएलसी गोपाल अंजान ने डिप्टी जगन्नाथ मंदिर में सहभागिता की। अल्पना रितेश गुप्ता ने माता मंदिर, लाइनपार में तथा एमएलसी डॉ. जयपाल सिंह व्यस्त ने ऋणमुक्तेश्वर मंदिर, खुशहालपुर में संतों एवं पुजारियों का सम्मान किया तथा समरसता दीप अभियान में सहभागिता की। कार्यक्रम में भाजपा महानगर के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मोर्चों एवं प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता आदि रहे।
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