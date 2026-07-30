गुरु रविदास की 650वीं जयंती वर्ष पर विभिन्न कार्यक्रम होंगे
भाजपा ने संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों की योजना बनाई है। जिलाध्यक्ष गोविंद सामंत ने जनसंपर्क और सामाजिक सहभागिता पर जोर दिया। 29 जुलाई से समरसता संकल्प अभियान शुरू होगा, जिसमें दीप प्रज्वलन, भजन-कीर्तन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और समानता के संदेश के साथ विविध आयोजन शामिल हैं।
सतीश जोशी, चम्पावत। भाजपा की ओर से संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के सन्दर्भ में आज पत्रकार वार्ता हुई। जिलाध्यक्ष गोविंद सामंत ने बताया प्रदेश नेतृत्व से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई है तथा जनपद में व्यापक जनसंपर्क एवं सामाजिक सहभागिता सुनिश्चित करने पर बल दिया जा रहा है। प्रदेश मंत्री निर्मल माहरा ने बताया गया कि 29 जुलाई से प्रारंभ हुए समरसता संकल्प अभियान के अंतर्गत जनपद के विभिन्न श्री गुरु रविदास मंदिरों एवं सामाजिक स्थलों पर दीप प्रज्वलन, भजन-कीर्तन, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा सामाजिक समरसता से जुड़े आयोजन किए जाएंगे।
साथ ही कलश वंदन अभियान, संत संपर्क अभियान, छात्रावास संपर्क अभियान एवं समरसता यात्रा जैसे कार्यक्रम भी चरणबद्ध तरीके से आयोजित किए जाएंगे। दर्जा राज्यमंत्री श्याम नारायण पांडेय ने कहा कि संत रविदास का जीवन सामाजिक समरसता, समानता, आत्मसम्मान एवं मानवता का प्रेरक संदेश देता है। राजेंद्र गड़कोटी के संचालन में हुई वार्ता के दौरान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शंकर दत्त पांडेय, जिला उपाध्यक्ष प्रकाश पांडेय, गौरव पांडेय, लक्ष्मण सिंह बोहरा उपस्थित रहे।
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