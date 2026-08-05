रविदास जयंती पर निकली शोभायात्रा

जालौन। संवाददाता भाजपा के तत्वावधान में नगर जालौन में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन देव नगर चौराहा स्थित पेट्रोल पंप के पास महावीर जी मंदिर परिसर में किया गया।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकिशोर साहू रहे, जबकि अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष उर्विजा दीक्षित ने की। कार्यक्रम का संचालन नगर महामंत्री केसी पाटकार ने किया। इस अवसर पर जिले के अनेक भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रमुख रूप से नगर अध्यक्ष अभिनव सिंह राजावत, पूर्व जिलाध्यक्ष उद्दयन पालीवाल, पूर्व विधायक संतराम सिंह, जिला मंत्री धीरज बाथम, पूर्व जिलाध्यक्ष वाचस्पति मिश्रा, शशिकांत, शिशुपाल, योगेंद्र राठौर, सागर चौरसिया, यश पटेल, राजा, भूपेंद्र पटेल, रोहित, नमन श्रीवास्तव, रवि कुशवाहा सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।