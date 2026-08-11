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भाजपा के झारखंड बंद का चाईबासा में दिखा असर, बाजार कराया बंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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चाईबासा में भाजपा द्वारा आयोजित झारखंड बंद का व्यापक प्रभाव देखने को मिला। भाजपा कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों से प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील की, जिसके चलते कई बाजारों में दुकानें बंद रहीं। कार्यकर्ताओं ने बंद को सफल बनाने के लिए लोगों से सहयोग मांगा। हालांकि, सुबह 9 बजे से पहले ही काफी गाड़ियां शहर से बाहर निकल गई थीं।

भाजपा के झारखंड बंद का चाईबासा में दिखा असर, बाजार कराया बंद
भाजपा के झारखंड बंद का चाईबासा में दिखा असर, बाजार कराया बंद

चाईबासा। भाजपा द्वारा आहूत झारखंड बंद का मंगलवार को चाईबासा में असर देखने को मिला। बंद के समर्थन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर के विभिन्न इलाकों में घूमकर दुकानदारों से प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील की। इस दौरान कई बाजारों में दुकानें बंद रहीं। कार्यकर्ताओं ने बंद को सफल बनाने के लिए लोगों से सहयोग की अपील की। हालांकि काफी गाड़ी 9 बजे पहले ही शहर से बाहर निकल गई थी।

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