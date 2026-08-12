काशी क्षेत्र की सभी 71 सीटों पर 2027 में खिलाएं कमलः रमेश सिंह

भाजपा काशी क्षेत्र प्रभारी रमेश सिंह ने 2027 विधानसभा चुनाव में सभी 71 सीटों पर कमल खिलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना होगा। संगठन में मतभेदों को दूर करते हुए निरंतरता बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने पार्टी की ताकत और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी चर्चा की।

वाराणसी, विशेष संवाददता। भाजपा काशी क्षेत्र प्रभारी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश सिंह ने मंगलवार को बनारस में 2027 विधानसभा चुनाव में क्षेत्र अंतर्गत सभी 71 सीटों पर कमल खिलाने का आह्वान किया। सर्किट हाउस सभागार में पार्टी के 16 संगठनात्मक जिलों के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने बूथ जीतने का मंत्र दिया। कहा कि इसके लिए सभी को एक लय, एक स्वर और एक वातावरण में काम करते हुए एकजुट होना पड़ेगा। क्षेत्रीय प्रभारी की जिम्मेदारी संभालने के बाद रमेश सिंह पहली बार काशी पहुंचे थे। उन्होंने क्षेत्र, महानगर, जिला एवं मंडलस्तर की तीन अलग-अलग बैठकें लीं। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया की निगाहें चुनाव के समय काशी क्षेत्र पर रहती हैं। यहां के कार्यकर्ता कर्मठ और परिश्रमी हैं। इसलिए हमें अपने लक्ष्य के साथ जुटना होगा। बैठकों की अध्यक्षता एवं स्वागत उद्बोधन काशी क्षेत्र अध्यक्ष अशोक चौरसिया, संचालन क्षेत्र महामंत्री संतोष पटेल और धन्यवाद ज्ञापन प्रदेश उपाध्यक्ष एवं किसान मोर्चा के प्रदेश प्रभारी शंकर गिरि ने किया。

टिकट का मतभेद संगठन की मजबूती में न दिखे रमेश सिंह ने कार्यकर्ताओं को चुनावी राजनीति में व्यक्तिगत आकांक्षाओं और संगठन के हित के बीच संतुलन बनाए रखने का संदेश दिया। कहा कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ने की आजादी सभी को है। कार्यकर्ता होने के नाते टिकट मांगने और चुनाव लड़ने की इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन पार्टी जिस व्यक्ति को कमल का निशान दे, उसके बाद सभी को अपने गिले-शिकवे भुलाकर जीत के लिए एकजुट काम करना होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि चुनाव व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि संगठन और विचारधारा की विजय का अभियान है। इसलिए टिकट को लेकर किसी भी मतभेद को संगठन की मजबूती के रास्ते में नहीं आने देना चाहिए।

त्याग और तपस्या से खड़ी हुई भाजपा क्षेत्र प्रभारी ने कहा कि पार्टी आज जिस मुकाम पर है, उसके पीछे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का त्याग, तपस्या और संघर्ष है। अटल बिहारी वाजपेयी और कल्याण सिंह जैसे नेताओं ने गांवों, खेत-खलिहानों और समाज के बीच जाकर पसीना बहाया, जिसके परिणामस्वरूप संगठन मजबूत हुआ। रमेश सिंह ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में तिरंगा यात्रा की तैयारियों की समीक्षा भी की। उन्होंने अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने आह्वान किया।

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लहरा रहा भारत का परचम क्षेत्र प्रभारी ने काशी से अपने पुराने जुड़ाव का उल्लेख करते हुए कहा कि जब वह छोटे थे और काशी आते थे तो लोग कहते थे कि काशी के कण-कण में शंकर हैं। उन्होंने कहा कि आज काशी के कार्यकर्ता भी उसी भावना और समर्पण के साथ संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के सांसद हैं। प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व और कार्यकुशलता का परिणाम है कि आज भारत का गौरव दुनिया में बढ़ा है। देश का परचम विश्व में लहरा रहा है।

इनकी भी रही उपस्थिति बैठकों में प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण बिहारी राय, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश मौर्य, प्रदेश कोषाध्यक्ष मनीष कपूर, प्रदेश मंत्री राकेश बिंद, राज्य मंत्री संजीव गौड़ और क्षेत्र महामंत्री संतोष पटेल, जिलाध्यक्ष राम सकल पटेल, महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, रमेश जायसवाल, रत्नाकर मिश्रा और कैलाश आचार्य, विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र सिंह एवं विनीत सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्या, अमरनाथ यादव, अवधेश गुप्ता, राकेश शर्मा, डॉ. सुदामा पटेल, राजेश राजभर, नवरतन राठी, संतोष सोलापुरकर, अनिल श्रीवास्तव, सुरेश सिंह, श्रीप्रकाश शुक्ला, नम्रता चौरसिया, शैलेन्द्र मिश्रा, संजय सोनकर, पीयूष वर्धन सिंह, मधुकर चित्रांश, चंद्रशेखर उपाध्याय, रानिका जायसवाल, अपराजिता सोनकर, सुनीता सिंह भी रहीं।

साथ में क्षेत्र प्रभारी का पुष्पवर्षा से स्वागत

नवनियुक्त काशी क्षेत्र के प्रभारी रमेश सिंह के पहली बार आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जनपद की सीमा से सर्किट हाउस तक जोरदार स्वागत किया। पुष्पवर्षा और ढोल-नगाड़ों के साथ अभिनंदन किया। वहीं सर्किट हाउस में मिलने वालों का तांता लगा रहा। रमेश सिंह के लंबे काफिला से सर्किट हाउस औऱ आसपास के इलाकों में दोपहर में जाम लगा गया। सर्किट हाउस पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने ‘हर हर महादेव’ का घोष किया। माल्यार्पण के लिए होड़ लग गई। सर्किट हाउस में बैठकों के पश्चात शाम को उन्होंने काशी विश्वनाथ और कालभैरव मंदिर में दर्शन-पूजन भी किया。