अल्मोड़ा में हर घर तिरंगा फहराएंगे भाजपा कार्यकर्ता
कैबिनेट की बैठक में भाजपा ने 11 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत बनाने और ऐतिहासिक हर घर तिरंगा अभियान के लिए पूरी निष्ठा से जुटने के निर्देश दिए गए। जिलाध्यक्ष ने आगामी चुनावों में भाजपा के प्रति जनता के विश्वास को मजबूत करने की बात कही।
मुकेश सक्टा, अल्मोड़ा। पातालदेवी स्थित पार्टी कार्यालय में भाजपा की बैठक हुई। इस दौरान 11 से 15 अगस्त तक हर घर तक तिरंगा पहुंचाने का आह्वान किया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत से जुटने के निर्देश दिए गए। जिलाध्यक्ष महेश नयाल ने कहा कि चुनाव की दृष्टि से प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ संगठन को मजबूत बनाने के लिए कार्य करेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से हर घर तिरंगा अभियान को ऐतिहासिक बनाने का आह्वान किया। संयोजक देवेंद्र नयाल ने कहा कि इस दौरान प्रत्येक बूथ, शक्ति केंद्र में कार्यक्रम होंगे। दर्जाधारी कुंदन लटवाल ने कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्पण के बल पर ही संगठन निरंतर आगे बढ़ाना होगा।
आगामी चुनावों में जनता का विश्वास भाजपा के साथ है। यहां नगर अध्यक्ष विनीत बिष्ट, महिपाल बिष्ट, दर्शन रावत, मनोज जोशी, रेखा आर्य, सौरभ वर्मा, सुनील बिष्ट, मनीष जोशी, प्रदीप नगरकोटी, नरेंद्र आगरी, हरीश कनवाल, धर्मवीर आर्य, राजा अली, पंकज भाकुनी, हरीश सिजवाली, जगदीश रावत, संदीप भोजक, कैलाश गुरुरानी, देवाशीष नेगी, रमेश नयाल, बलवंत रौतेला, सुनील कर्नाटक, मनोज तिवारी, बालम करायत, नरेंद्र बिष्ट, हरीश मेहरा, माधव बिष्ट, संजय राणा , संजय वर्मा, महेंद्र भैसोड़ा, जगमोहन बिष्ट आदि थे।
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