बूथ अध्यक्ष संगठन की सबसे बड़ी ताकत : संजय
मां वैष्णो वाटिका रिजॉर्ट में भाजपा बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें संगठन को बूथ स्तर पर सशक्त बनाने का उद्देश्य रखा गया। मुख्य अतिथि संजय केराती ने कार्यकर्ताओं से केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। सम्मेलन में कई पार्टी नेता भी मौजूद रहे।
रिसिया, संवाददाता। मां वैष्णो वाटिका रिजॉर्ट में गुरुवार को भाजपा बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य संगठन को बूथ स्तर पर और अधिक सशक्त बनाना तथा आगामी चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह और ऊर्जा का संचार करना रहा। मुख्य अतिथि संजय केराती ने कहा कि बूथ अध्यक्ष संगठन की सबसे बड़ी ताकत हैं। किसी भी चुनाव में जीत की मजबूत नींव बूथ स्तर पर किए गए कार्यों से ही तैयार होती है। कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाएं और आम जनता से निरंतर संवाद बनाए रखें।
विशिष्ट अतिथि कुंवर करणवीर सिंह ने कहा कि भाजपा का संगठन अपनी मजबूत बूथ व्यवस्था के कारण देश का सबसे सशक्त राजनीतिक संगठन बना है। प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा, ईमानदारी और अनुशासन के साथ संगठन को मजबूत करने का कार्य कर रहा है। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संजय जायसवाल ने कहा कि बूथ अध्यक्ष ही संगठन और जनता के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इस अवसर पर महेश अग्रवाल, राजेश निगम, डॉ. राजू निगम, प्रशांत मिश्र, बिपुल बाबा, आलोक अग्रवाल, अरविंद गुप्ता, हेमंत वर्मा, कमलेश आर्य, पीयूष अग्रवाल, स्वाति तिवारी, श्रवण मित्तल, रमा शंकर सिंह, पप्पू वर्मा, राम निवास प्रधान, अशोक शर्मा आदि रहे।
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