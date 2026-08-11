Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राहुल गांधी ने संसद को बंधक बनाया, संसद में सार्थक चर्चा नहीं चाहते: त्रिवेदी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

भाजपा ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने संसद के मानसून सत्र में हंगामा मचाकर सदन को बंधक बना लिया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार ने कई मांगें मानी हैं, लेकिन राहुल गांधी सदन में चर्चा नहीं होने दे रहे हैं और विदेश चले जाते हैं।

राहुल गांधी ने संसद को बंधक बनाया, संसद में सार्थक चर्चा नहीं चाहते: त्रिवेदी

संसद के मानसून सत्र में विपक्ष के भारी हंगामे और सदन न चलने देने के रवैये पर भाजपा ने कांग्रेस नेता व लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने अपनी मनमानी और अनियंत्रित व्यवहार से संसद को बंधक बना कर रखा हुआ है। वह सदन में कोई सार्थक चर्चा नहीं चाहते हैं। भाजपा प्रवक्ता सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार ने नीट और छात्रों के मुद्दों से जुड़े राहुल गांधी की कई मांगें मान ली हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी संसद में विस्तृत बयान देने को तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस नेता भाग रहे हैं। त्रिवेदी ने कहा राहुल गांधी सत्र के दौरान सदन से भाग जाते हैं और सत्र खत्म होने के बाद विदेश चले जाते हैं। उन्होंने कहा नेता विपक्ष विदेश जाने से पहले, थोड़ी हिम्मत जुटाएं और गृह मंत्री अमित शाह का बयान सुनने का साहस दिखाएं। भाजपा प्रवक्ता ने गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि देश के सबसे ऊंचे सदन को कोई नेता अपने मनमाने व्यवहार के कारण संसद को बंधक बना लेगा। त्रिवेदी ने गांधी को चुनौती दी कि वह कार्यवाही में बाधा डालने के बजाय संसदीय बहस में हिस्सा लें। सरकार हर मुद्दे का बिंदुवार जवाब देने के लिए तैयार है.

ये भी पढ़ें: राहुल गांधी ने संसद को बंधक बनाया, संसद में नहीं चाहते सार्थक चर्चा - त्रिवेदी

राहुल गांधी को रांची जाना चाहिए

भाजपा प्रवक्ता ने झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनिमयितताओं के खिलाफ जारी छात्रों के विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि डरिये नहीं। भागे नहीं। हम यह बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं, सदन से भागें नहीं, सुनिये। आपको सदन में बात सुननी चाहिए और फिर रांची जाना चाहिए। लेकिन आप न तो रांची जा रहे हैं और न ही सदन में बात सुन रहे हैं। उन्होंने कहा झारखंड में कांग्रेस की सहयोग वाली सरकार है। अगर छात्रों के साथ खड़े हैं,तो फोन उठाएं और तुरंत कार्रवाई करें।

ये भी पढ़ें:संसद में सार्थक चर्चा नहीं चाहते राहुल गांधी: भाजपा
ये भी पढ़ें:Lucknow News: राहुल चर्चा से भागें नहीं, हर सवाल का जवाब देंगे गृहमंत्री: ब्रजेश

अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

भाजपा ने राहुल गांधी पर क्या आरोप लगाया?
भाजपा ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने संसद को बंधक बना लिया है और सदन में कोई सार्थक चर्चा नहीं होने दे रहे हैं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Rahul Gandhi BJP अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।