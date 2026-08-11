राहुल गांधी ने संसद को बंधक बनाया, संसद में सार्थक चर्चा नहीं चाहते: त्रिवेदी
भाजपा ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने संसद के मानसून सत्र में हंगामा मचाकर सदन को बंधक बना लिया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार ने कई मांगें मानी हैं, लेकिन राहुल गांधी सदन में चर्चा नहीं होने दे रहे हैं और विदेश चले जाते हैं।
संसद के मानसून सत्र में विपक्ष के भारी हंगामे और सदन न चलने देने के रवैये पर भाजपा ने कांग्रेस नेता व लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने अपनी मनमानी और अनियंत्रित व्यवहार से संसद को बंधक बना कर रखा हुआ है। वह सदन में कोई सार्थक चर्चा नहीं चाहते हैं। भाजपा प्रवक्ता सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार ने नीट और छात्रों के मुद्दों से जुड़े राहुल गांधी की कई मांगें मान ली हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी संसद में विस्तृत बयान देने को तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस नेता भाग रहे हैं। त्रिवेदी ने कहा राहुल गांधी सत्र के दौरान सदन से भाग जाते हैं और सत्र खत्म होने के बाद विदेश चले जाते हैं। उन्होंने कहा नेता विपक्ष विदेश जाने से पहले, थोड़ी हिम्मत जुटाएं और गृह मंत्री अमित शाह का बयान सुनने का साहस दिखाएं। भाजपा प्रवक्ता ने गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि देश के सबसे ऊंचे सदन को कोई नेता अपने मनमाने व्यवहार के कारण संसद को बंधक बना लेगा। त्रिवेदी ने गांधी को चुनौती दी कि वह कार्यवाही में बाधा डालने के बजाय संसदीय बहस में हिस्सा लें। सरकार हर मुद्दे का बिंदुवार जवाब देने के लिए तैयार है.
राहुल गांधी को रांची जाना चाहिए
भाजपा प्रवक्ता ने झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनिमयितताओं के खिलाफ जारी छात्रों के विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि डरिये नहीं। भागे नहीं। हम यह बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं, सदन से भागें नहीं, सुनिये। आपको सदन में बात सुननी चाहिए और फिर रांची जाना चाहिए। लेकिन आप न तो रांची जा रहे हैं और न ही सदन में बात सुन रहे हैं। उन्होंने कहा झारखंड में कांग्रेस की सहयोग वाली सरकार है। अगर छात्रों के साथ खड़े हैं,तो फोन उठाएं और तुरंत कार्रवाई करें।
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