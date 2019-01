लोकसभा चुनाव 2019: भाजपा ने गठित की समिति, राजनाथ संकल्प पत्र व जेटली प्रचार-प्रसार प्रमुख बने

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) अध्यक्ष अमित शाह ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए समितियों का गठन किया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह को बीजेपी के लिए चुनावी घोषणापत्र बनाने वाली संकल्प पत्र समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली को प्रचार-प्रसार समिति का प्रमुख गया है। नितिन गडकरी सामाजिक-स्वंयसेवी संगठन संपर्क समिति के प्रमुख बने हैं।

Union Home Minister Rajnath Singh to head manifesto committee and Union Finance Minister Arun Jaitley to head publicity committee for the upcoming 2019 Lok Sabha election.