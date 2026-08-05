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कन्याल प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर, राजेंद्र सिंह बिष्ट ने छत्र सिंह कन्याल को किसान मोर्चे का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किया। अनिल बिष्ट को स्थाई आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। इस मनोनयन पर कई प्रमुख भाजपा नेताओं ने बधाई दी है।

कन्याल प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत

सतीश जोशी कालाढूंगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर किसान मोर्चा प्रदेश प्रभारी राजेंद्र सिंह बिष्ट ने वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता छत्र सिंह कन्याल को मोर्चे में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किया है। अनिल बिष्ट को स्थाई आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। मनोनयन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार, तरुण बंसल, किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष, सोबन सिंह नायक, सुरेश तिवारी, जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, जमुना जोशी, तारा पांडे, भगवान कुमटिया, विक्रम जंतवाल, मदन देऊपा, लक्ष्मण देऊपा, रवि कन्याल, विनोद बुढलाकोटी, गोपाल बुढलाकोटी ने बधाई दी है।

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