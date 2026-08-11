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प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य बने जगमोहन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामनगर
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प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य बने जगमोहन

रामनगर। भाजपा नेतृत्व ने रामनगर विधायक के पुत्र जगमोहन सिंह बिष्ट को भाजपा उत्तराखंड का प्रदेश कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया है। वह लंबे समय से जनता के कार्यों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मंगलवार को जगमोहन सिंह बिष्ट ने प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बनाए जाने पर नेतृत्व का आभार जताया है। उन्होंने बताया कि भाजपा 2027 में सत्ता में आएगी। इसके लिए भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है और घर-घर जाकर लोगों की समस्याओं का निदान किया जाएगा। साल 2003 में वह छात्र संघ अध्यक्ष, कुमाऊं छात्रमहा संघ अध्यक्ष, एबीवीपी मे सक्रिय कार्यकर्त्ता, युवा मोर्चा मे दो बार प्रदेश मंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजयुमो में रह चुके हैं।

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