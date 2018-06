कश्मीर पर सैफुद्दीन सोज के बयान से बवाल, बीजेपी-शिवसेना ने किया हमला-VIDEO

कांग्रेस नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज की तरफ से कश्मीर पर पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेश मुशर्रफ के दिए बयान का समर्थन करने पर बवाल मच गया है। सैफुद्दीन सोज ने कहा- "मुशर्रफ ने कहा था कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते है, उनकी पहली मांग आजादी है। यह बयान तब भी सच था और आज भी सच है। मैं भी यही चीज कहता हूं लेकिन यह संभव नहीं है।" हालंकि, बाद में बढ़ते विवाद को देखने के बाद सोज ने इसे अपनी निजी बयान करार दिया है।



बयान जारी कर कांग्रेस दे सफाई-शिवसेना

उधर, सैफुद्दीन सोज के कश्मीर पर मुशर्रफ के बयान का समर्थन करने के बाद बीजेपी और शिवसेना ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए बड़ा हमला बोला है। शिवसेना नेता मनिषा कायंदे ने कहा- "कांग्रेस को सोज के बयान पर अपनी सफाई देनी चाहिए। अगर उन्हें पाकिस्तान और मुशर्रफ से इतना ही ज्यादा प्यार है तो उन्हें पाकिस्तान चला जाना चाहिए।"

Congress President needs to reply on Saifuddin Soz's statement & if Congress vouches for his statement. If he (SaifuddinSoz) has so much affection for Pakistan & Musharraf then he should consider migrating to Pakistan and become his servant: Manisha Kayande, Shiv Sena pic.twitter.com/JSgvT0Z36w

बीजेपी ने कहा- अगर मुशर्रफ से है प्यार तो जाए पाकिस्तान

जबकि, बीजेपी ने उन्हें पुराने दिनों की याद दिलाई है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने केन्द्रीय मंत्री के तौर पर उन्होंने केन्द्र की सत्ता से फायदा उठाया जब उनकी बेटी का जेकेएलएफ ने अपहरण कर लिया था। ऐसे लोगों की मदद की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग भी यहां पर रहना चाहते हैं उन्हें संविधान को मनना होगा। अगर वह मुशर्रफ को पसंद करते हैं तो उन्हें एक तरफ का (पाकिस्तान) टिकट दे दिया जाना चाहिए।



As central minister he (Saifuddin Soz) benefited from Centre's power when his daughter was kidnapped by JKLF. There's no use helping these ppl. Whoever wants to stay here can stay abiding by the Constitution,if they like Musharraf we'll give them a one-way ticket(to Pak): S.Swamy pic.twitter.com/2CsQZ0x21L