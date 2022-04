नागालैंड में भाजपा गठबंधन की लगी लॉटरी, नागा पीपुल्स फ्रंट के 21 विधायकों का NDPP में विलय

नागालैंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नागा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) के 21 विधायकों का शुक्रवार को नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) में विलय हो गया।

