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भाजपा 15 अगस्त को निकालगी तिरंगा यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
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-भाजपा ऋषिकेश मंडल की मासिक बैठक हुई -कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं से बढ़चढ़ कर भाग लेने

भाजपा 15 अगस्त को निकालगी तिरंगा यात्रा
भाजपा 15 अगस्त को निकालगी तिरंगा यात्रा

आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी है। कार्यकर्ताओं ने शनिवार को बैठक कर भाजपा सरकार की योजनाओं व नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने संगठन के आगामी कार्यक्रमों में अधिक संख्या में शिरकत करने का आह्वान किया। अंबेडकर चौक स्थित बुद्धुमल धर्मशाला में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। ऋषिकेश मंडल प्रभारी और दायित्वधारी चारू माथुर कोठारी ने कहा कि 15 अगस्त पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। जिसमें अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को सम्मिलित किया जाए। उन्होंने कहा कि संत रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में कार्यकर्ता बढ़-चढ़कर भाग लें।

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वरिष्ठ नेता संपूर्ण सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान को जन-जन तक पहुंचाने, अधिक से अधिक पौधारोपण करने तथा लगाए गए पौधों की देखरेख एवं संरक्षण करने का भी आग्रह किया।

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