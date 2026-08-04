एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वक्त की जरूरत-भाजपा

नई दिल्ली, प्रसं : दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अपने राजनीतिक भविष्य के लिए बेबुनियाद मुद्दों पर हंगामा खड़ा कर रहे हैं। उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वक्त की जरूरत है। खबरों पर बने रहने के लिए केजरीवाल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास की ओर जाने का नाटक किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भारत के वाहन चालक भलीभांति समझते हैं कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कल का मूल ईंधन है। इससे गाड़ियों को किसी तरह का नुकसान नहीं होता। तभी बार बार की चुनौती के बाद भी केजरीवाल 100 ऐसी गाड़ी आज भी नहीं दिखा सके जिनके पास ई-20 पेट्रोल से खराब होने का आटोमोबाइल इंजीनियर सर्टिफिकेट हो।-----