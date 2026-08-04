Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वक्त की जरूरत-भाजपा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

नई दिल्ली में, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने अरविंद केजरीवाल पर राजनीतिक भविष्य के लिए बेबुनियाद मुद्दे उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल भविष्य का ईंधन है और इससे वाहन क्षतिग्रस्त नहीं होते। केजरीवाल निश्चित तौर पर ई-20 पेट्रोल से नुकसान की कोई प्रमाणित गाड़ी पेश नहीं कर सके।

एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वक्त की जरूरत-भाजपा

नई दिल्ली, प्रसं : दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अपने राजनीतिक भविष्य के लिए बेबुनियाद मुद्दों पर हंगामा खड़ा कर रहे हैं। उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वक्त की जरूरत है। खबरों पर बने रहने के लिए केजरीवाल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास की ओर जाने का नाटक किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भारत के वाहन चालक भलीभांति समझते हैं कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कल का मूल ईंधन है। इससे गाड़ियों को किसी तरह का नुकसान नहीं होता। तभी बार बार की चुनौती के बाद भी केजरीवाल 100 ऐसी गाड़ी आज भी नहीं दिखा सके जिनके पास ई-20 पेट्रोल से खराब होने का आटोमोबाइल इंजीनियर सर्टिफिकेट हो।-----

ये भी पढ़ें:ई-20 के विरोध में मंगलवार को पीएम आवास तक मार्च करेंगे केजरीवाल, 2.33 लाख हस्ताक्षरों वाली याचिका सौंपेंगे
ये भी पढ़ें:वह मोदीजी के सिर पर बैठा हुआ है; E20 पेट्रोल को लेकर केंद्र पर भड़के केजरीवाल, किसे बताया जिम्मेदार
ये भी पढ़ें:केजरीवाल अपनी राजनीति चमका रहे; आप नेता के PM आवास मार्च को भाजपा ने कहा- बेतुका
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News BJP Petrol अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।